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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Danıştay hakimi, silahla başından vurulmuş halde bulundu | Son dakika haberleri

        Danıştay hakimi, silahla başından vurulmuş halde bulundu

        Danıştay Tetkik Hakimi A.H., bayram tatili için geldiği Mardin'in Artuklu ilçesinde kaldığı otel odasında başından silahla vurulmuş halde bulundu. A.H.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk / DHA
        Giriş: 10.06.2025 - 11:32 Güncelleme: 10.06.2025 - 12:12
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        Danıştay hakimi başından vurulmuş halde bulundu
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        Danıştay'da görevli Tetkik Hakim A.H. (42), Mardin'de kaldığı otelin odasında başından silahla vurulmuş halde bulundu. Yoğun bakıma alınan A.H.'nin tedavisi sürüyor.

        Olay, dün akşam saatlerinde Artuklu ilçesinde meydana geldi. Danıştay'da görevli Tetkik Hakim A.H.'nin, bayram tatili için geldiği Mardin'de kaldığı otel odasından silah sesi duyuldu. Bunun üzerine odaya giren otel görevlileri, A.H.'yi kanlar içinde buldu.

        İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, A.H.'nin başından vurularak ağır yaralandığını belirledi. A.H., ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

        A.H.'nin ruhsatlı silahı ile intihar girişiminde bulunduğu ve hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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