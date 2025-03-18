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        Haberler Gündem Politika Son dakika: DEM Parti'den İmralı başvurusu | Son dakika haberleri

        DEM Parti'den İmralı başvurusu

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, DEM Parti heyetinin İmralı'ya gitmek için başvuru yaptığını açıkladı. Bakırhan, umut hakkı tartışması konusunda, "Sanırım bu mesele, Sayın Adalet Bakanı'nı aşan bir meseledir. Uluslararası evrensel hukuku uygulayacaksa umut hakkı diye bir şey de var. Bu, bizim icat ettiğimiz bir mesele değil." değerlendirmesinde bulundu" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 15:14 Güncelleme: 18.03.2025 - 15:14
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        DEM Parti'den İmralı başvurusu
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        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, DEM Parti heyetinin İmralı Adası'na ziyaret talebine ilişkin, "Heyetimiz başvuru yaptı. Gidilmesi, oradan bir mesaj getirilmesinin kimseye bir zararı yok. Sürece katkı sunar. Bunu umuyoruz, bekliyoruz." dedi.

        Bakırhan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasına, Nevruz Bayramı'nı kutlayarak başladı.

        Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısını yönelik değerlendirmelerde bulunan Bakırhan, ileriki dönemde bu çağrıya ne kadar destek verdiklerini söz ve eylemle ortaya koyacaklarını bildirdi.

        Bakırhan, bu yılki nevruzun bir dönüm noktası olacağını belirterek, "Bu nevruz sadece 85 milyon için değil, eğer bu süreci başarıya ulaştırabilirsek doğmamış çocukların geleceği için de bir umut ışığı olmaya devam edecektir." diye konuştu.

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        Orta Doğu'nun bir kez daha tarihi bir dönemden geçtiğini belirten Bakırhan, Suriye'de yaşanan gelişmelerin tüm bölgeyi yakından ilgilendirdiğine dikkati çekti.

        Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın imzaladığı geçici anayasayı eleştiren Bakırhan, bu anayasanın "halkları ve inançları görmezden gelen bir geçiş anayasası" olduğunu savundu. Bakırhan, "Bu geçiş anayasası, bölgesel barış umudunu zedeleyen bir yaklaşıma sahiptir." ifadelerini kullandı.

        Anayasanın, Suriye toplumunun tümüyle görüşülmeden hazırlandığını ileri süren Bakırhan, "Biz bu anayasayı tanımıyoruz. Bu anayasa doğru değil, bu anayasa kapsayıcı değil' demeye devam edeceğiz. Bu, bizim nezdimizde de Suriyeli halklar ve inançlar nezdinde de yok hükmündedir ve öyle olacaktır." diye konuştu.

        İSRAİL'İN ATEŞKESİ BOZARAK BAŞLATTIĞI SALDIRILAR

        İsrail'in ateşkesi bozduğu Gazze'de masum insanların tekrar katledilmeye başlandığını vurgulayan Bakırhan, İsrail'in bu saldırılarını kınadı.

        Bu insanlık suçuna karşı uluslararası, demokratik kamuoyunu duyarlı olmaya davet ettiklerini ifade eden Bakırhan, "Bu saldırılar bir an önce durmalı ve yapılan ateşkese uygun davranılmalıdır diyoruz. Sözde orada bir ateşkes yapılmıştı, herkesi tekrar bu ateşkese uygun davranmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

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        Bakırhan, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma ve kendini feshetme çağrısının ardından PKK'nın kendini feshetme kararı aldığını belirterek, terör örgütü PKK'nın fesih kongresini yapması için "güvenli bir ortamın gerektiğini" ileri sürdü. "Buyurun güvenli ortamı sağlayın. Madem çok istiyorsunuz, kongre toplansın" diyen Bakırhan, terör örgütü elebaşı Öcalan'ın kongreyi yöneteceği mekanizmanın oluşturulması gerektiğini de savundu.

        "İKRAMİYE DEĞİL, HARÇLIK"

        Emeklilere verilecek bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesini, artış miktarını yetersiz bularak eleştiren Bakırhan, "Bu, emekliye ikramiye değil, harçlık. Bunu kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz. Biz, 'Bayram ikramiyesi en az 19 bin liraya yükseltilmeli' diyoruz." ifadelerini kullandı.

        Bakırhan, Grup Toplantısının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

        DEM Parti heyetinin İmralı Adası'na gitmesi için Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunup bulunulmadığına dair soru üzerine Bakırhan, "Evet, heyetimiz başvuru yaptı. Gidilmesi, oradan bir mesaj getirilmesinin kimseye bir zararı yok. Sürece katkı sunar. Bunu umuyoruz, bekliyoruz. Umarım heyetimiz gider, Öcalan'dan da yapmış olduğu çağrıyı güçlendirecek, varsa kafalardaki soru işaretlerini giderecek, daha güçlü bir mesajla gelirler diye umuyoruz." yanıtını verdi.

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un "umut hakkı" konusundaki tartışmalara ilişkin "Umut hakkı bizim mevzuatımızda, kanunlarımızda olan bir konu değil" ifadelerinin hatırlatılması üzerine Bakırhan, "Bu konuda uluslararası mahkemelerin vermiş olduğu kararlar var, AİHM kararları var. Sanırım bu mesele, Sayın Adalet Bakanı'nı aşan bir meseledir. Uluslararası evrensel hukuku uygulayacaksa umut hakkı diye bir şey de var. Bu, bizim icat ettiğimiz bir mesele değil." değerlendirmesinde bulundu.

        Bakırhan, terör örgütü PKK elebaşı Öcalan'ın nevruzda yeni bir çağrısına yönelik soru üzerine, "Barışa dönük verilecek her olumlu mesaj, biçimi, şekli ne olursa olsun bizi tatmin eder. Dolayısıyla oradan gelecek mesajın içeriğinde çok önemsiyoruz, nevruz öncesi böyle bir mesajın gelmesini de kıymetli ve değerli olduğunu tekrar belirtmek istiyoruz." dedi.

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