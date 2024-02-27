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        Haberler Gündem Son dakika deprem mi oldu? 27 Şubat 2024 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile en son nerede deprem oldu?

        Deprem mi oldu? 27 Şubat Salı Kandilli ve AFAD son depremler listesi

        Son dakika deprem listesi, gün içinde yaşanan sarsıntıların ardından güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile "Az önce deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu?" soruları yanıt buldu. Açıklanan son verilere göre; 27 Şubat Salı bugün Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde sabah saatlerinde bir deprem meydana geldi. İşte, 27 Şubat 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler verileri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2024 - 08:11 Güncelleme: 27.02.2024 - 08:11
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        Türkiye genelinde meydana gelen depremler gündemi sik sik meşgul ediyor. Ülkenin deprem riski altındaki bölgelerinde sıklıkla hissedilen son depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılıyor. İşte, 27 Şubat 2024 Salı günü yaşanan son dakika deprem listesi...

        2

        KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre; saat 06:26'da Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 1.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 7 km olarak ölçüldü.

        3

        AKDENİZ AÇIKLARI SALLANDI

        AFAD tarafından açıklanan verilere göre; bugün saat 07:01'de Muğla'nın Seydikemer ilçesine 50.06 uzaklıkta Akdeniz açıklarında 2.0 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Sarsıntının derinliği 34.63 olarak ölçüldü.

        4

        AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

        Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram

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