Otomobil dünyasında elektrikli araçların ayak seslerinin duyulmaya başlandığı şu günlerde, markalar rekabetten geri kalmamak için ellerindeki tüm kozları oyuna dahil ediyor.

Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, otonom sürüş teknolojileri, bir diğer ismiyle şoförsüz otomobiller de bu rekabetin önemli bir kısmını oluşturuyor. Zira çok uzak olmayan bir gelecekte yollardaki otomobillerin birçoğunun sürücüsüz olacak şekilde bilgisayar yazılımları tarafından kontrol edilmesi bekleniyor.

MOBİL YATAK ODASI SUNUYOR

Bu yeni trende çabuk uyum sağlayan markalardan İsveçli Volvo, tanıttığı 360c konsept modeliyle hem kendinin hem de sektörünün geleceğine ışık tuttu.

Tamamen sürücüsüz ilerleyebilen araçta, hem içten yanmalı bir motor hem de bir direksiyon bulunmuyor. Ayrıca, aracın günümüz otomobillerine göre bir hayli geniş olan cam yüzeylerinin de, müşterilerinin beklentilerine uygun olarak geliştirildiği belirtiliyor.

Volvo Ürün Strateji Müdürü Marten Levenstam, konsept modeli 'sohbet açıcı' olarak tanımlıyor. Öyle ki, 360c mobil bir yatak odası işlevi görürken, uçakların first-class koltuklarına alternatif bir ulaşım şekli sunma iddiası taşıyor.

AMAÇ TRAFİKTE VERİMLİ ZAMAN GEÇİRMEK

Araç istendiğinde oturma odası yada çalışma odası gibi farklı şekillerde de kullanılabiliyor. 360c ile trafikte geçirilen zamanı daha verimli kılmayı hedeflediklerini kaydeden Levenstam, yolculukların zaman kaybı olmaktan çıkması halinde şehir dışında yaşayanların sayısının artacağını kaydediyor.

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