Doğalgaz patlamasında can pazarı!
Zonguldak'ta bir apartman dairesinde doğalgaz kaynaklı patlama meydana geldi. Can pazarının yaşandığı olayda 1'i ağır 5 kişi yaralandı
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir apartman dairesinde doğalgazdan kaynaklanan patlamada biri ağır 5 kişi yaralandı.
AA'da yer alan habere göre ilçede 6 katlı bir apartmanda C.P'ye ait dairede doğalgazdan kaynaklandığı belirtilen patlama yaşandı. Patlama sonrası dairede yangın çıktı.
İhbar üzerin bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, AFAD, polis ve doğalgaz ekibi sevk edildi.
BİNA BOŞLUĞUNDAKİ KİŞİ DE YARALANDI
Patlamada, ev sahibi C.P. ile yan dairede yaşayan Y.D., eşi S.D. ve kızları S.K. ile o sırada apartman boşluğunda bulunan N.T. yaralandı.
Yangın itfaiye erlerince söndürüldü, doğal gaz ekipleri de güvenlik önlemi aldı. Sağlık görevlilerince çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan C.P'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.