Dronedan korktu kartopu attı Erzurum Üç Kümbetler mevkiinde sosyal medya için drone çekimi yapan fotoğrafçılar ilginç görüntülerle karşılaştı.

Çifte Minareli Medresede çekim yapan fotoğrafçılar droneden korkan bir çocuk fark etti. Çocuğun tepkisini görmek isteyen fotoğrafçı droneu çocuğa doğru hareket ettirince çocuğun dronedan korkup kaçtığını fark etti. Çocuk bir süre drona kar topu attı.

Korktuğu için dronea defalarca kar topu fırlatan çocuk anbean görüntülendi. Çocuğun attığı bir kartopu droneun 10 santim önünden geçti. O anlar drone kameralarına yansıdı.