Enflasyon raporu açıklanıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, yılın son enflasyon raporunu açıklıyor. Raporda
yıl sonu enflasyonu için son tahminler yer alacak. Temmuz ayında yayımlanan son raporda enflasyonun 2020 yılı sonunda yüzde 8.9, 2021 yılı sonunda ise yüzde 6.2 olarak gerçekleşeceği öngörülmüştü. TCMB'nin yüzde 8.9 seviyesinde olan yıl sonu enflasyon tahminini YEP ile uyumlu olarak yüzde 10.5 civarına revize etmesi bekleniyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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