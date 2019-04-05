Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı. Genel Kurul'da alınan ibrasızlık kararı sonrası Mustafa Cengiz yönetimin 1 ay içinde seçim kararı alması gerekiyordu. Yönetim bu karar üzerine mahkemeye giderek karara tedbir konulmasını talep etti.

27. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden istenen tedbir talebi onaylandı. Böylece Mustafa Cengiz yönetiminin seçim kararı alma zorunluluğu ortadan kalktı. İbrasızlık kararının iptali ve aklanma için yapılan talep konusunda henüz bir karar çıkmadı.

Galatasaray yönetiminde bazı isimlerin, alınan tedbir kararının 'genel kurul kararını hiçe sayma' olarak görülebileceği endişesiyle karara rağmen seçim yapılması düşüncesinde olduğu öğrenildi. Galatasaray yönetimi yapacağı toplantıyla bu konuda bir karar alacak. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in bu konuda Fenerbahçe derbisinin ardından bir karar açıklaması bekleniyor.