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HaberlerEnerjiSon dakika haber: Benzin fiyatında önce zam sonra indirim
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Benzinde önce zam sonra indirim

Akaryakıt fiyatları, koronavirüsün etkisiyle küresel ekonomide yaşanan gelişmelere bağlı olarak dalgalanmaya devam ediyor. Benzin, uluslararası piyasalarda geçen haftayı bir miktar artışla kapatmış ve tonu 279 dolardan 289 dolara çıkmıştı. Bu nedenle gece yarısı 7 kuruş zam bekleniyor. Ancak, Brent petrol ve ürün fiyatları düşüşe geçti. Bu düşüşün etkisiyle benzinde çarşambadan geçerli en az 6 kuruş, motorinde de perşembeden geçerli 20 kuruş düzeyinde indirim bekleniyor.

benzin

Benzinde, geçen hafta 1 TL 11 kuruş indirim yapıldı. Bu indirim sonrasında benzin fiyatı, motorin fiyatının altına düştü. Benzinin litresi, (illere göre küçük değişiklik gösterebilir) 5 TL 63 kuruşa gerilerken, motorin 5 TL 75 kuruşta kaldı.

Benzin, uluslar arası piyasalarda geçen haftayı bir miktar artışla kapattı. Benzinin tonu 279 dolardan 289 dolara çıktı. Bu gece 7 kuruş zam bekleniyor.

 HEMEN SONRASINDA İNDİRİM

Ancak, Brent petrol ve ürün fiyatları düşüşe geçti. Bu düşüşün etkisiyle çarşambadan geçerli en az 6 kuruş indirim hesaplanıyor. Motorinde de çarşambayı perşembeye bağlayan gece 20 kuruş düzeyinde indirim gündeme gelebilir.

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