İHA

Arnavutköy'de 10 kişinin yaşadığı eve saldıran 7 kişilik Afgan çete, evde bulunan değerli eşyaları gasp ettikten sonra kaçarken 3 kişiyi de ağır yaraladı.

Olay dün gece saat 23.30 sularında Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi'nde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, 10 kişinin yaşadığı evde bulunan Afgan vatandaşların o gün maaşını aldığını öğrenen yine Afgan uyruklu 7 kişilik çete, bıçaklarla evi basarak içeride yaşayan Afgan vatandaşlarına saldırdı.

İddiaya göre, içeride bulunan kişileri etkisiz hale getiren çete, evin içinde bulunan bütün değerli eşyaları ve bir miktar parayı gasp ettikten sonra olay yerinden kaçmaya çalıştı. Çete üyeleri kaçarken de kendilerine engel olmaya çalışan 3 Afganı bıçaklayarak, ağır yaralandı.