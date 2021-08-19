Bakan Koca illere göre haftalık koronavirüs vaka haritasını paylaştı 0:00 / 0:00

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Salgın son hasta iyileşmeden bitmiş sayılmaz. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyalım" açıklamasında bulundu.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 19, 2021

VAKA SAYISI ARTAN İLLER: BATMAN, BAYBURT, AKSARAY, GÜMÜŞHANE VE ARDAHAN

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz; Batman, Bayburt, Aksaray, Gümüşhane ve Ardahan. Aşı ile bağışıklık kazanana kadar tedbirlere tam uyum şart. Maske, Mesafe ve Temizlik olmazsa olmaz" dedi.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 19, 2021