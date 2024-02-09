Son dakika haberi Beşiktaş, Al-Musrati transferini resmen açıkladı!
Ara transferin son gününde bombaları patlatan Beşiktaş, Ernest Muci'nin ardından Al-Musrati'yi de kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılar, Libyalı ön liberoyu zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladığını resmen açıkladı.
Beşiktaş, Arnavut 10 numara Ernest Muci'nin ardından ara transferin son takviyesini ön liberoya yaptı. Siyah-beyazlılar, Braga'da forma giyen Al-Musrati'yi satın alma opsiyonuyla kiraladı.
ZORUNLU SATIN ALMA OPSİYONU
Siyah-beyazlılar, Libyalı ön liberonun transferini resmen açıkladı.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada 27 yaşındaki futbolcunun zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralandığı belirtildi.
Beşiktaş, KAP'a yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Almoatasembellah Ali Mohamed Al-Musrati'nin 2023-2024 sezonu için kiralama, 2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 sezonları için ise kalıcı transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü SC Braga ile görüşmelere başlanmıştır." ifadelerini kullandı.
AL-MUSRATI KİMDİR?
Doğum tarihi/Yaş: 6 Nisan 1996 (27)
Doğum yeri: Misurata / Libya
Boy: 1,89 m
Mevki: Ön libero
Ayak: Sağ ayak
Güncel piyasa değeri: 16 mil. €
Oynadığı takımlar: Al-Ittihad, Vitoria Guimaraes B, Vitoria Guimaraes, Rio Ave, Braga
KULÜBE GÖRE PERFORMANS:
Braga: 151 maç 15 Gol 8 Asist
Vitoria Guimaraes B: 40 maç 1 Gol 2 Asist
Vitoria Guimaraes: 15 maç 1 Gol 0 Asist
Rio Ave: 12 maç 0 Gol 1 Asist