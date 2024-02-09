Son dakika haberi Beşiktaş, Al-Musrati transferini resmen açıkladı!

Beşiktaş, Arnavut 10 numara Ernest Muci'nin ardından ara transferin son takviyesini ön liberoya yaptı. Siyah-beyazlılar, Braga'da forma giyen Al-Musrati'yi satın alma opsiyonuyla kiraladı.

ZORUNLU SATIN ALMA OPSİYONU

Siyah-beyazlılar, Libyalı ön liberonun transferini resmen açıkladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada 27 yaşındaki futbolcunun zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralandığı belirtildi.

Beşiktaş, KAP'a yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Almoatasembellah Ali Mohamed Al-Musrati'nin 2023-2024 sezonu için kiralama, 2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 sezonları için ise kalıcı transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü SC Braga ile görüşmelere başlanmıştır." ifadelerini kullandı.

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AL-MUSRATI KİMDİR? Doğum tarihi/Yaş: 6 Nisan 1996 (27) Doğum yeri: Misurata / Libya Boy: 1,89 m Mevki: Ön libero Ayak: Sağ ayak Güncel piyasa değeri: 16 mil. € Oynadığı takımlar: Al-Ittihad, Vitoria Guimaraes B, Vitoria Guimaraes, Rio Ave, Braga