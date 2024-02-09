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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Son dakika haberi Beşiktaş, Al-Musrati transferini resmen açıkladı! - Beşiktaş Haberleri

        Son dakika haberi Beşiktaş, Al-Musrati transferini resmen açıkladı!

        Ara transferin son gününde bombaları patlatan Beşiktaş, Ernest Muci'nin ardından Al-Musrati'yi de kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılar, Libyalı ön liberoyu zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladığını resmen açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.02.2024 - 20:33 Güncelleme: 09.02.2024 - 20:47
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        Beşiktaş'tan bir transfer daha!
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        Beşiktaş, Arnavut 10 numara Ernest Muci'nin ardından ara transferin son takviyesini ön liberoya yaptı. Siyah-beyazlılar, Braga'da forma giyen Al-Musrati'yi satın alma opsiyonuyla kiraladı.

        ZORUNLU SATIN ALMA OPSİYONU

        Siyah-beyazlılar, Libyalı ön liberonun transferini resmen açıkladı.

        Beşiktaş'tan yapılan açıklamada 27 yaşındaki futbolcunun zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralandığı belirtildi.

        Beşiktaş, KAP'a yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Almoatasembellah Ali Mohamed Al-Musrati'nin 2023-2024 sezonu için kiralama, 2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 sezonları için ise kalıcı transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü SC Braga ile görüşmelere başlanmıştır." ifadelerini kullandı.

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        AL-MUSRATI KİMDİR?

        Doğum tarihi/Yaş: 6 Nisan 1996 (27)

        Doğum yeri: Misurata / Libya

        Boy: 1,89 m

        Mevki: Ön libero

        Ayak: Sağ ayak

        Güncel piyasa değeri: 16 mil. €

        Oynadığı takımlar: Al-Ittihad, Vitoria Guimaraes B, Vitoria Guimaraes, Rio Ave, Braga

        KULÜBE GÖRE PERFORMANS:

        Braga: 151 maç 15 Gol 8 Asist

        Vitoria Guimaraes B: 40 maç 1 Gol 2 Asist

        Vitoria Guimaraes: 15 maç 1 Gol 0 Asist

        Rio Ave: 12 maç 0 Gol 1 Asist

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