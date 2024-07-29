Son dakika haberi Beşiktaş'ta flaş ayrılık!
Habertürk'ten Oğuzhan Genç'in haberine göre Başakşehir, Beşiktaş forması giyen Onur Bulut ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.
Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, bir süredir peşinde olduğu Onur Bulut transferinde mutlu sona ulaşmak üzere.
Tecrübeli sağ bekle 3 yıllık anlaşmaya varan İstanbul ekibi, Beşiktaş'la da bonservis konusunda sona yaklaştı.
Transferin kısa süre içinde resmiyete dökülmesi bekleniyor.
Beşiktaş'a Kayserispor'dan transfer olan Onur Bulut, 50 maçta 1 gol ve 4 asistlik katkı verdi.
ONUR BULUT'UN KÜNYESİ
Doğum tarihi/Yaş: 16 Nisan 1994 (30)
Doğum yeri: Almanya / Werdohl
Uyruk: Türkiye
Boy: 1,79 m
Mevki: Defans - Sağ Bek
Ayak: Sağ ayak
Güncel piyasa değeri: 2 milyon €
TRANSFER GEÇMİŞİ
22/23 - Kayserispor > Beşiktaş (1 milyon Euro)
21/22 - Alanyaspor > Kayserispor
20/21 - Alanyaspor > Rizespor (Kiralık)
19/20 - Braunschweig > Alanyaspor
17/18 - Freiburg > Braunschweig (900 bin Euro)
16/17 - Bochum > Freiburg (1.2 milyon Euro)
12/13 - VfL Bochum U19 > Bochum