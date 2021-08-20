Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve Galatasaray Başkan Yardımcısı Av. Dr. Rezan Epözdemir, GSTV'de yayınlanan Gündem Özel programında, lisansı çıkarılmayan Oğulcan Çağlayan ve PFDK'nın 8 maç ceza verdiği Marcao ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Burak Elmas, Oğulcan Çağlayan için Rizespor'la yapılan anlaşmanın sözleşmesinde 'Galatasaray, Tahkim Kurulu ile ilgili yaptığı suç duyurusundan vazgeçecektir" maddesi bulunduğunu belirterek Rizespor ile anlaşma ihtimallerinin kalmadığını açıkladı.

Burak Elmas'ın açıklamalarından satır başları:

Oğulcan olayı sadece Rizespor ile Galatasaray arasındaki durum değil, Galatasaray'a diz çöktürmeye çalışılan, en son da oyuncusuna verilen cezayla tehdit etmeye kadar varan bir durum. Yaşadığımız bu olayları paylaşıp Galatasaray'ın duruşunun ne olacağını anlatmayı çok önemsiyoruz çünkü Galatasaray'a karşı başlatılmış bir mücadele, diz çöktürme çabası var. Galatasaray, buna boyun eğmeyecek, sonuna kadar mücadele edecek.

Rizespor'la ilişkilerimizi normalleştirmeye çalışıyoruz. Oğulcan konusu, sadece bir oyuncu konusu. Ancak Rize camiasındaki bir kesim, bu işi kan davası haline getirmiş durumda. Sayın Tahir Kıran'a camiadan büyük bir baskı var. Rizespor ile Galatasaray'ın bir problemi yok ama bir kesim, bunu bir kan davasına çevirmeyi arzu ediyor. Bu baskıyı Rizespor yönetimine de yapıyorlar. Gerekirse isim de veririm.

Giresunspor maçında Marcao yanlış bir hareket yaptı, sonra özür diledi. Alacağı cezayla ilgili bize birtakım duyumlar gelmeye başladı. Kimlerden geldiğini söylemek istemiyorum.

Dün bize bir protokol geldi. Rizespor'dan bize gelen protokolde perşembe günü saat 17.00'ye kadar imzalanması arzusu dile getirildi. Cumaya da kalabilirdi. Perşembe, Marcao'nun cezası açıklanacaktı ve bu da dikkatimizi çekti.

Rizespor'la bir sulh anlaşmasına geldik. Çok kıymetli oyuncumuz Oğulcan'ın bir an önce sahalara dönmesi için bazı oyuncuları kiralık ve bonservisiyle Rizespor'a verme, bunun dışında da belli bir ödeme yapma çerçevesinde anlaştık. Rizespor ile Oğulcan için yaptığımız görüşmelerde bize bir protokol gönderildi.

Protokoldeki bir maddede, Tahkim Kurulu aleyhine bulunduğumuz suç duyurularından feragat etmemiz istendi. Yani federasyon ve kurulları da bu işin içinde. Oğulcan konusu, 2 kulüp arasındaki bir sorun olmaktan çıktı artık. Dün itibariyle Rizespor ile sulh yoluyla anlaşma ihtimalimiz kalmamıştır.

Galatasaray, Marcao'ya verilecek cezayla tehdit edilmiş ve Rizespor ile dikte edilen anlaşmayı imzalamak zorunda bırakılmaya çalışılmıştır. Dün itibarıyla Rizespor ile sulh yoluyla anlaşmamız mümkün değildir. Biz bu davanın sonuna kadar takipçisi olacağız. Bedeli neyse ödemeye hazırız. Biz bu cesareti göstereceğiz. Kimse Galatasaray'ı köşeye sıkıştırmaya kalkmasın.

Buradan herkesi uyarıyorum. Galatasaray büyük bir camiadır, haksız şekilde ceza verme çabalarının altında bunu yapmaya çalışanlar ezilir. Galatasaray bir bedel ödeyecekse öder ama sonunda kazanır.

Biz göreve geldiğimizden beri kişilerle değil, Türk futbolunun sorunlarıyla mücadele edeceğimizi söylemiştik. Ancak diğer taraflarda bu iş kişiselleştiriliyor. Biz buna izin vermeyeceğiz. Bir suç duyurusunu da Sayın Aytaç Yüksel yönetimindeki Disiplin Kurulu için yapacağız. Savcılığa bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Bu, artık Galatasaray'ın bir davasıdır. İçeride Galatasaray'a karşı bir lobi var. Hatta bana sorarsanız bu bir suç örgütü. Galatasaray'a haraç kesemezsiniz, adil olmak zorundasınız.

Galatasaray olarak TFF ile ilişkilerimizi sadece resmi yazışma üzerinden yönetip kişisel olarak kimseyle görüşmeyeceğiz. TFF ve kurullarına uyarım var; Galatasaray'a bedel ödetme çabalarının farkındayız, Galatasaray bedeli neyse öder, siz bunun altında ezilirsiniz. Son kez uyarıyorum.

Sezon içinde yapılacakları yakından izliyor olacağız. Sayın Murat Balcı ve Sayın Aytaç Yüksel gerekeni yapsınlar. Sayın Nihat Özdemir'den de kapalı kapılar ardında söylediklerini yapmasını bekliyoruz. Tüm Galatasaraylıları da yakından bildireceğiz.

EPÖZDEMİR: DERHAL İSTİFA ETSİNLER

Av. Dr. Rezan Epözdemir ise şu ifadeleri kullandı:

Marcao'nun cezasını, Oğulcan olayıyla birlikte okumak gerekiyor. Önceki yönetimde yaşanan transfer süreci vardı. Oyuncunun avukatı süreci yönetmiş, düğme baştan yanlış düğümlenmiş. Galatasaray olarak bu hukuksuz düzene futbolun adaleti için bir haykırış yapmak istiyoruz.

Saat 17.00'ye kadar dönüş yapılmasının istenmesine anlam veremedik. Belki de onların taleplerini kabul etseydik Marcao daha az ceza alacaktı ama biz, Galatasaray'ın ilkelerinden taviz vermedik. Diz çökmeyeceğimizi ifade ettik ve protokolü onaylamadık.

Bana göre Türk futbolunun en büyük sorunu, adalet sorunudur.

Bu eylemin karşılığı 5 maçtan 10 maça kadar. Alt sınırdan neden uzaklaşıp 8 maç verdiniz? Yapılanı tasvip etmiyoruz ama bizim temel itirazımız, bunu bir pazarlık meselesi haline getirmeleri. Bu kurullar, statü değişikliğiyle kadük haline gelmiştir. Tahkim, Disiplin ve UÇK derhal istifa ederlerse çok iyi olur.