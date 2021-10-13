Cumhurbaşkanı Erdoğan Kavcıoğlu'nu kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nu Çankaya Köşkü'nde kabul etti. Görüşmenin detaylarına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
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