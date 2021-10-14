Merkez Bankası'nda 3 isim görevden alındı

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Merkez Bankası Başkan Yardımcıları Semih Tümen ve Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu (PPK) Üyesi Abdullah Yavaş görevden alındı. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Boşalan Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı koltuğuna BDDK Başkan Yardımcısı Taha Çakmak oturdu. PPK Üyeliğine ise Yusuf Tuna atandı.

Söz konusu karar bugün önceden açıklanmayan bir şekilde Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Merkez bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu görüşme sonrası açıklandı. Bloomberg'de konuyla ilgili yer alan haberde görüşmede bir PPK üyesinin görevden alınmasının konuşulduğu ve konuşmanın olumlu geçtiği iddia edilmişti.

PPK geçen ayki toplantısında sürpriz bir biçimde politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 18'e çekmişti.

Eylül ayında enflasyonun yüzde 19.58'e yükselmesiyle, yüzde 18'lik politika faiziyle arası açıldı. Bu da son dönemde kurdaki yükselişi hızlandırdı.

Geçen ayki toplantıda indirim piyasaları şaşırtsa da aslında Kavcıoğlu toplantı öncesi yaptığı konuşmalarda indirimin sinyalini vermişti. Kavcıoğlu'nun eylül başında indirim sinyalini ilk verdiği 'çekirdek enflasyon' açıklaması öncesi ise dolar/TL 8.35 seviyesindeydi. Kavcıoğlu "Küresel merkez bankacılığında, para politikası duruşu belirlenirken, para politikasının etkisi dışında olan kısa vadeli arızi unsurlardan arındırılmış çekirdek enflasyon göstergeleri esas alınır" açıklamasında bulunmuştu.

Manşet enflasyondan daha düşük olan çekirdek enflasyonun öne çıkarılmasıyla dolar tırmanışa geçti. 23 Eylül'deki faiz kararı öncesi 8.65 lira civarında olan kur, kararın ardından istikrarlı bir yükselişe geçti. Bu yükselişte dünyada enerji fiyatlarına bağlı olarak artan enflasyon endişeleriyle doların küresel olarak güçlenmesi de etkili oldu.

KAVCIOĞLU DÖNEMİNDE DOLAR YÜZDE 28 YÜKSELDİ

Bugün ABD'de eylül ayı enflasyonun yüzde 5.4 ile beklentileri aşmasıyla dolar 9.10 liranın üzerine tırmanarak rekor kırdı.

Kavcıoğlu eylül ayında çekirdek enflasyon açıklamasını yapmadan önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ağustos ayında faizlerin indirilmesi gerektiği yönünde açıklamalarda bulunmuştu.

Mart ayında göreve gelen Kavcıoğlu, göreve gelmeden önce yüksek faiz karşıtı görüşleriyle biliniyordu. Özellikle kurdaki hareket yüzünden şu ana kadar sadece 100 baz puanlık indirime gidebildi. Kavcıoğlu göreve geldiğinden bu yana dolar/TL'de yüzde 28'lik artış yaşandı.

Görevden alınan Başkan Yardımcıları ve PPK üyesinin faiz indirimine sıcak yaklaşmayan değerlendirmelerde bulunduğu söyleniyor.