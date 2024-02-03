Resmi Gazete'de yayımlanan kanunla ek zam yürürlüğe girdi. Emekli zammı Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girdi. Buna göre SSK ve Bağkurlu emeklinin zam farkı hesaplara yatacak.

Emekli ek zam farkının ödeneceği tarih... Haberi Görüntüle

Emekliye ek zammı da içeren işsizlik sigortası kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun Resmi Gazete'de yayımlandı...