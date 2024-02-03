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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Emekliye ek zam Resmi Gazete'de yayımlandı - İş-Yaşam Haberleri

        Son dakika haberi Emekliye ek zam Resmi Gazete'de

        SGK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammının, memur emeklileriyle eşitlenerek yüzde 42'den yüzde 49'a yükseltilmesi kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2024 - 00:50 Güncelleme: 03.02.2024 - 01:03
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        Emekliye ek zam Resmi Gazete'de
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        Resmi Gazete'de yayımlanan kanunla ek zam yürürlüğe girdi. Emekli zammı Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girdi. Buna göre SSK ve Bağkurlu emeklinin zam farkı hesaplara yatacak.

        Emekli ek zam farkının ödeneceği tarih...
        Emekli ek zam farkının ödeneceği tarih... Haberi Görüntüle

        Emekliye ek zammı da içeren işsizlik sigortası kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun Resmi Gazete'de yayımlandı...

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