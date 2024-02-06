Karagümrük çeyrek finale yükseldi
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda VavaCars Fatih Karagümrük, Yılport Samsunspor'u sahasında 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi
Ziraat Türkiye Kupası 16. turunda, VavaCars Fatih Karagümrük ile Yılport Samsunspor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi VavaCars Fatih Karagümrük 2-1 kazandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 71. dakikada Biraschi ve 89. dakikada Paoletti kaydetti. Yılport Samsunspor'un tek golü 68. dakikada Mouandilmadji'den geldi.
Bu sonuçla VavaCars Fatih Karagümrük, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.
VavaCars Fatih Karagümrük: 2 - Yılport Samsunspor: 1
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Burak Pakkan, Murat Altan, Bersan Duran
VavaCars Fatih Karagümrük: Sirigu, Nazım Sangare (Dk. 62 Veseli), Biraschi, Ceccherini, Emir Tintiş, Teklic (Dk. 62 Emre Mor), Kourbelis (Dk. 83 Bertolacci), Rohden (Dk. 62 Eyyseric), Lasagna (Dk. 71 Güven Yalçın), Can Keleş, Paoletti
Yılport Samsunspor: Szumski, Haluk Mustafa Tan (Dk. 66 Mustafa Ali Özbaskıcı), Van Drongelen, Yunus Emre Çift, Bola (Dk. 46 Soner Gönül), Muhammed Gümüşkaya, Soner Aydoğdu, Osman Çelik, Schindler, Mouandilmadji, Dimata (Dk. 66 Berhan Deniz)
Goller: Dk. 68 Mouandilmadji (Yılport Samsunspor), Dk. 71 Biraschi, Dk. 89 Paoletti (VavaCars Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Dk. 17 Soner Aydoğdu (Yılport Samsunspor), Dk. 32 Emir Tintiş, Dk. 44 Kourbelis, Dk. 90+3 Şota Arveladze (Teknik direktör) (VavaCars Fatih Karagümrük)