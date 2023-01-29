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Haberler Gündem Politika Son dakika: Kılıçdaroğlu: Cumhurbaşkanı adayını 13 Şubat’ta açıklayacağız inşallah!
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Son dakika haberi Kılıçdaroğlu: 13 Şubat’ta açıklayacağız inşallah

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Halk TV’de katıldığı programda cumhurbaşkanı adayı ile olarak "13 Şubat’ta adayımızı açıklayacağız inşallah" ifadesini kullandı

Son dakika: Kılıçdaroğlu: Cumhurbaşkanı adayını 13 Şubat’ta açıklayacağız inşallah!
HABERTURK.COM

Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtlıyor.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Halk TV’de katıldığı programda cumhurbaşkanı adayı ile olarak "13 Şubat’ta adayımızı açıklayacağız inşallah" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Cihan Paçacı’nın İYİ Parti’deki görevinden istifası ile ilgili olarak da "Masada hiç konuşulmadı Meral Hanım bir sorun olduğunu ifade etti, biz daha sonra öğrendik toplantı bittikten sonra" dedi.

Kılıçdaroğlu, 9 ana başlıkta 2 bin 300 vaat içeren Seçim Beyannamesi'ni Millet İttifakı olarak yarın açıklayacaklarını aktardı.

Kılıçdaroğlu'nun ifadelerindeki ana başlıklar şunlar...

Devletin bir kişiye emanet edilmesi bir beka sorunudur. İlk yapacağımız iş Hasar Tespit Komisyonu kurmak. Biz kul hakkı yemeyeceğiz ve yedirmeyeceğiz. Kesin hesap komisyonu kuracağız, başkanı muhalefetten olacak. Devleti ayakta tutan liyakattir. Merkez Bankası ile ilgili olarak Kılıçdaroğlu, "Saraydan talimat alırsanız, görev yapamazsınız dedi."

Büyümek ve kalkınmak istiyoruz diyen Kılıçdaroğlu, "Bizi bir araya getiren bu özlemler" ifadesini kullandı. Belirleyeceğimiz aday ortak çalışma geleneğini sürdürmeli.

Ayrıntılar geliyor...

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