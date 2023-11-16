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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin ifadeleri ortaya çıktı! Candan kardeşler son durum

        Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin ifadeleri ortaya çıktı!

        Sosyal medya fenomenleri, Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin emniyetteki ifade işlemleri bitti. Adliyeye gönderilecek olan kardeşlerin ifadeleri ortaya çıktı. Nihal ve Bahar Candan'a, lüks restoranlarda yapılan yemekli tanıtımlar soruldu. Tutuklu bulunan çete lideri Onur Apaydın'la ilişki bağları soruldu. Nihal Candan, Onur Apaydın'ın eski erkek arkadaşı olduğunu ancak ondan daha önce ayrıldığını söyledi. Suçlamaları kabul etmediler. İşte iki kardeşin ifadeleri...

        msekeroglu@cyh.com.tr
        Giriş: 16.11.2023 - 07:49 Güncelleme: 16.11.2023 - 08:25
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        Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin ifadeleri ortaya çıktı!
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        İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşler; 2020, 2021 ve 2022 yıllarında 79 mağdurun dolandırılması; “Suç Örgütüne Üye Olma” ve “Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama” suçlarından gözaltına alındı.

        CANDAN KARDEŞLERİN İFADELERİ ALINDI

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, bu soruşturma kapsamında Kars’tan gözaltına alınarak İstanbul'a getirilen İsrafil S. ile birlikte Candan kardeşlerin de Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği’nde ifadeleri alındı.

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        ONUR APAYDIN ESKİ ERKEK ARKADAŞIYMIŞ

        Nihal ve Bahar Candan’a, Mayıs 2023’de düzenlenen operasyonda tutuklanan dolandırıcılık çetesinin lideri Onur Apaydın’la ilişkileri soruldu. Onur Apaydın’ın çok eski erkek arkadaşı olduğunu belirten Nihal Candan, onunla uzun süre önce ayrıldığını belirtti.

        KAAN HAMZAOĞLU OLARAK BİLİYORMUŞ

        Onur Apaydın’ın ismini Kaan Hamzaoğlu olarak bildiğini anlatan Nihal Candan, onun hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını ve bu uzaklaştırma kararını aldırdıktan sonra gerçek adının Onur Apaydın olduğunu öğrendiğini söyledi.

        LÜKS RESTARONLAR SORULDU

        Dolandırıcılık çetesine yönelik yapılan çalışmalarda, çetenin kişileri tuzağa düşürmek için lüks restoranlarda yemekli tanıtım yaptıkları ortaya çıkmıştı.

        Bu yemekli tanıtımlarda da, Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin yer aldığı belirtilmişti. Candan kardeşlere bu lüks restoranlarda yapılan tanıtımlı yemekler de soruldu. Nihal Candan, o dönem Onur Apaydın’ın erkek arkadaşı olduğu için, erkek arkadaşıyla yemekli mekanlara veya gece kulübüne gittiğini söyledi.

        Ama bir dolandırıcılık organizasyonun içinde yer almadığını belirtti. Bahar Candan da, bahsedilen restoranlara birçok ünlü ismin gittiğini ifadesinde belirtti.

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        SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

        Dolandırıcılık ve suç gelirlerini aklama suçlamalarını kabul etmeyen kardeşlere, bazı kişilerin isimleri okunarak, “Bunu tanıyor musunuz” diye soruldu. Candan kardeşler söylenen isimleri tanımadıklarını belirti.

        "2 MİLYON YERİNE YANLIŞLIKLA 12 MİLYON" YAZMIŞ

        Bahar Candan’a, sosyal medya hesabında, "Bir sabah hesabıma 12 milyon para aktarıldı" paylaşımı da soruldu. Bahar Candan o paylaşımda 2 yazacağına yanlışlıkla 12 yazdığını ve amacının espri olduğunu iddia etti.

        OPERASYON 3 YIL ÖNCE DÜZENLENMİŞTİ

        "Gümrükten hacizli otomobil getirerek yarı fiyata satıyoruz" vaadiyle birçok kişiyi dolandıran şebekeye 3 yıl önce operasyon düzenlenmişti.

        ADLİYEYE SEVK EDİLECEKLER

        İddialara göre çetenin lideri Eren Koç ve Onur Apaydın’dı. Nihal ve Bahar Candan’ın 3 yıl önceki operasyonda da ifade verdikleri iddia edildi. İfadeleri tamamlanan Nihal Candan kardeşi Bahar Candan ve İsrafil S., bugün Küçükçekmece Adliyesi’ne gönderilecek.

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        #Bahar Candan
        #Nihal Candan
        #Son dakika haberler
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