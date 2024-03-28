Nisan ayında doğalgaza zam yok

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz’de yeni bir keşif kuyusu kazmaya başladığını açıkladı. Bakan Bayraktar, nisan ayında elektrik ve doğalgaz fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmayacağını da söyledi.

"KEŞİF KUYUSUNU KAZMAYA BAŞLADIK"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar "Dün akşam itibariyle Göktepe 1 adını verdiğimiz yeni bir kuyu kazmaya başladık. Bu bir keşif kuyusu. Sakarya Gaz Sahası’nın kuzey batısında bulunuyor." ifadelerini kullandı.

NİSAN'DA DOĞALGAZ VE ELEKTRİĞE ZAM YOK

Bakan Bayraktar, nisan ayında elektrik ve doğalgaz fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmayacağını da söyledi.