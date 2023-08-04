Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı! İşte yeni sezonun favorisi
Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına kısa süre kala şampiyonluk oranları açıklandı. İşte 11 Ağustos'ta start alacak 2023-2024 sezonunun en büyük şampiyonluk favorisi...
Giriş: 04.08.2023 - 15:09
1
PENDİKSPOR - 1000
2
İSTANBULSPOR - 1000
3
GAZİANTEP FK - 1000
4
HATAYSPOR - 750
5
SAMSUNSPOR - 500
6
ÇAYKUR RİZESPOR - 500
7
KASIMPAŞA - 250
8
ANTALYASPOR - 250
9
ANKARAGÜCÜ - 250
10
SİVASSPOR - 150
11
ALANYASPOR - 150
12
KONYASPOR - 75
13
FATİH KARAGÜMRÜK - 75
14
KAYSERİSPOR - 75
15
ADANA DEMİRSPOR - 20
16
BAŞAKŞEHİR - 15
17
TRABZONSPOR - 12
18
BEŞİKTAŞ - 3.25