Tarım ÜFE zirveden döndü

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) yıllık yüzde 142.42 arttı, aylık yüzde 4. 34 azaldı. Ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetler yüzde 6.89, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetler yüzde 4.34 ve balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 1.24 azdı.Çok yıllık bitkisel ürünler yüzde 12.81, tek yıllık bitkisel ürünler yüzde 4.58 azalırken, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünler yüzde 1.99 arttı
Tarım-ÜFE yıllık değişim oranı (%), Ağustos 2022
Yıllık Tarım-ÜFE'ye göre 8 alt grup daha düşük, 5 alt grup daha yüksek değişim gösterdi.
Alt gruplara göre Tarım-ÜFE yıllık değişim oranları (%), Ağustos 2022
Aylık Tarım-ÜFE'ye göre 4 alt grup daha düşük, 9 alt grup daha yüksek değişim gösterdi
Alt gruplara göre Tarım-ÜFE aylık değişim oranları (%), Ağustos 2022
Ağustos 2022'de, endekste kapsanan 86 maddeden, 35 maddenin ortalama fiyatı azaldı, 47 maddenin ortalama fiyatı ise arttı.
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