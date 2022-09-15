Tarım ÜFE zirveden döndü

rmancılık ürünleri ve ilgili hizmetler yüzde 6.89, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetler yüzde 4.34 ve balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 1.24 azdı.Çok yıllık bitkisel ürünler yüzde 12.81, tek yıllık bitkisel ürünler yüzde 4.58 azalırken, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünler yüzde 1.99 arttı

Tarım-ÜFE yıllık değişim oranı (%), Ağustos 2022



Yıllık Tarım-ÜFE'ye göre 8 alt grup daha düşük, 5 alt grup daha yüksek değişim gösterdi.



Alt gruplara göre Tarım-ÜFE yıllık değişim oranları (%), Ağustos 2022



Aylık Tarım-ÜFE'ye göre 4 alt grup daha düşük, 9 alt grup daha yüksek değişim gösterdi



Alt gruplara göre Tarım-ÜFE aylık değişim oranları (%), Ağustos 2022



Ağustos 2022'de, endekste kapsanan 86 maddeden, 35 maddenin ortalama fiyatı azaldı, 47 maddenin ortalama fiyatı ise arttı.