İstanbul Kartal'da olay, Karlıktepe Mahallesi'nde binanın 3'ncü katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, maddi nedenlerden dolayı anlaşmazlık yaşayan Özbekistan uyruklu Shoksana Tolibova (28) ile 4 senedir evli oldukları öğrenilen Emre Erim (42) çifti arasında tartışma çıktı.

EŞİNİ GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI DHA'da yer alan habere göre tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Öfkelenen Tolibova, mutfaktan aldığı bıçakla eşi Emre Erim'i göğsünden bıçaklayarak yaraladı. Erim, kanlar içinde yere yığıldı.

"EŞİM HASTA, HASTANEYE GİTMESİ GEREKİYOR" Emre Erim, 42 yaşında havaya veda etti. Eşini bıçakla yaralayan Tolibova'nın taksi durağını aradığı ve "Eşim hasta, hastaneye gitmesi gerekiyor" diyerek araç istediği öğrenildi. Adrese gelen taksi şoförü hasta olduğunu düşündüğü yolcuya yardım etmek için yukarı çıktığında ise kanlar içinde yatan Emre Erim ile karşılaştı.

BİR ÇOCUK BABASIYDI Taksi şoförü, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, bir çocuk babası Erim'in hayatını kaybettiği belirlendi.

AİLESİ CENAZEYİ ALDI Erim'in cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cenazesi ailesi tarafından teslim alınarak Kartal Merkez Camii'nde kılınan namaz sonrası toprağa verildi.