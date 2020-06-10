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ABD Merkez Bankası Fed faiz kararını açıkladı. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 0-0.25 aralığında sabit bırakıldı. Karar oybirliğiyle alındı.

Fed'in karar metninde koronavirüs salgınının büyüme, enflasyon ve istihdam üzerinde kısa vadede ağır şekilde baskı yaratmaya devam edeceği yinelendi.

Piyasalarda özellikle traderlar tarafından izlenen noktasal grafikte 10 üyeden 8 tanesi sıfır faiz politikasının 2022 yılına dek devamını öngörürken sadece 2 üye bu tarihlerde faizin 0.50 ve 1.25 dolayına çıkabileceğine yönelik eğilim gösterdi. 2022 sonuna kadar yıl sonu Fed fon faizi beklentisi yüzde 0.10'da kaldı. Uzun dönemde ortalama faiz beklentisi ise yüzde 2.5 olarak şekillendi.

Fed, kredi akışını desteklemek için varlık alımına devam edeceğini belirtirken hazine tahvilleri, konut ve ticari mortgage destekli menkul kıymet alımlarını artırmayı cari hızla sürdüreceğini duyurdu. Gecelik repo da devam edecek.

Beklentiler tarafında 2020 yılı için yüzde 6.5 küçülmeyi işaret edilirken 2021 yılı büyüme beklentisi ise yüzde 5 olarak açıklandı. Fed yıl sonu işsizlik beklentisini yüzde 3.5'tan yüzde 9.3'e çekti. 2021 ve 2022 yılı için sırasıyla yüzde 6.5 ve 5.5 seviyesinde.

Piyasaların gözü Fed Başkanı Powell'ın basın toplantısında yapacağı açıklamalarda ve getiri eğrisi kontrolüne yönelik yönlendirmede