Maçka Parkı'na bisikletli güvenlik

Esra Boğazlıyan esrab@cyh.com.tr

Maçka Parkı, önceki gün akşam saatlerinde korkunç bir vahşete sahne oldu. İki arkadaşıyla parka gelen Dr. Süleyman Dönmezler, bir kişinin saldırısına uğrayıp ağır yaralandı. Saldırgan, içki şişesini kırıp doktorun önce boğazına sapladı, ardından yüzünü ve kollarını kesti.

Neyse ki saldırıya uğrayan doktorun yanındaki arkadaşları da doktordu da ilk müdahaleyi yaptılar. Hastaneden gelen bilgilere göre genç doktorun durumu iyi. Ancak bu olay bir trajediye de dönebilirdi. Zira olay öldürmeye tam teşebbüs. Zaten yakalanan zanlı da suç makinesi çıktı.

Aslında bu olay Maçka Parkı’ndaki ilk olay değil. Daha geçen hafta da parkta bir darp olayı yaşandı. Bir genç parkta saldırıya uğradı. Bu iki olayın üst üste yaşanmasının ardından biraz arşivi karıştırdım. Geçtiğimiz yıllarda da Maçka Parkı’nda benzer vakaların yaşandığı haber olmuş. Yani Maçka’daki bir güvenlik sorunu olduğu açıkça ortada.

Saldırıya uğrayan Doktor Süleyman Dönmezler.

Maçka Parkı’nın yetki ve sorumluluğu İBB’ye ait. Peki İBB bu güvenlik açığına karşı ne yapmayı düşünüyor? Bu soruyu İBB yetkililerine sordum. Son olayın ardından Maçka Parkı’ndaki güvenlik görevlilerinin sayısının artırılmasına ve park büyük bir alanı kapladığı için güvenlik görevlilerinin bisikletle devriye gezmesine karar verilmiş. Sadece Maçka Parkı değil, benzer diğer parklarda da bisikletli güvenlik devreye girecek.

Saldırgan Emrah Danışman

Doktor Süleyman Dönmezler'e (29) saldıran Emrah Danışman (22),"kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanması talebiyle sevk edildiği İstanbul nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.