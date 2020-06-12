İHA

İstanbul Şişli'deki Maçka Parkı'nda bir sağlık çalışanı tartıştığı kişi tarafından içki şişesiyle ağır yaralandı. Kanlar içerisinde kalan sağlık çalışanı Süleyman Dönmez (29) hastanede tedavi altına alınırken, sağlık çalışanının içki şişesiyle boğazını kesen zanlı yakalandı. Gözaltına alınan Emrah D.'nin çok sayıda suç kaydının olduğu öğrenildi.

Korkunç olay, dün saat 19.00 sıralarında Şişli'de bulunan Maçka Parkı’nda meydana geldi. İddiaya göre, Süleyman Dönmez isimli psikiyatri danışmanı parka geldikten bir süre sonra kimliği belirsiz bir kişiyle henüz bilinmeyen bir sebeple tartıştı. Tartıştığı şahıs daha sonra elinde içki şişesiyle Dönmez’in yanına geldi ve kırdığı şişeyle ona saldırdı. Dönmez, başına ve boğazına aldığı kırık işçi şişesi darbeleri sonucu kanlar içerisinde kaldı.

BOĞAZI KESİLDİ İLK MÜDAHALEYİ ARKADAŞLARI YAPTI

Boğazı kesilen Süleyman Dönmez’in kendisi gibi sağlık çalışanı olan doktor arkadaşları panik içerisinde imdat çığlıkları atmaya başladı. Vatandaşların araya girmesiyle şahıs olay yerinden kaçtı. Dönmez'in doktor arkadaşları yanına gelerek ilk müdahaleyi yaparken, vatandaşlar da durumu sağlık ekipleri ve polise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde kanlar içerisinde yatan yaralıyı vakit kaybetmeden ambulansa taşıyarak Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

'ELİNDE ŞİŞE VARDI MÜDAHALE EDEMEDİK'

Dehşet olayı gören Aykut Fırtına isimli vatandaş, "Birbirlerine müdahale etmeye başladılar. Biri içki şişesini kırıp, diğer arkadaşı boğazından ve çeşitli yerlerinden yaraladı. Yaralanan kişi bir hayli kan kaybetti. Buradaki kadınlar da yaralanan kişinin arkadaşlarıymış. Her şey iki dakikada yaşandı. Olayın ardından yaralı arkadaş yerde kaldı, diğer şahıs da kaçıp gitti. Biz de müdahale edemedik çünkü elinde içki şişesi vardı" dedi.

DEHŞETİ YAŞATAN SUÇ MAKİNESİ ZANLI YAKALANDI

Polis ekipleri yaptıkları çalışmalarda doktorun kafasında içki şişesi parçalayıp, boğazını kesen şahsın kimliğini belirledi. Şahsın isminin Emrah D. (32) olduğu tespit edildi. Kimliği belirlenen şahıs Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce Eyüp ilçesi Çırçır Mahallesi Betül Sokak’ta yakalanarak gözaltına alındı.

Emrah D.'nin hakkında yapılan incelemelerde kasten yaralama suçundan 5, mala zarar verme suçundan 1, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan 1 adet suç kaydı olduğu tespit edildi.