CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Zonguldak milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın nikah şahitliğini yaptı. Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, Mihriban ve Turhan Birinci ile Kadriye ile Ömer Yavuzyılmaz çiftlerinin çocukları Serpil ile Deniz'in İstanbul'daki nikah törenine katıldı.

AKŞENER DE TÖRENE KATILDI

AA'daki habere göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kıydığı nikahta Kılıçdaroğlu şahitlik yaptı. Nikahın kıyılmasının ardından çifte aile cüzdanını veren Kılıçdaroğlu, mutluluk dileklerini iletti. Törene, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de katıldı.

Akşener'in yanı sıra törende CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Muharrem İnce gibi isimler de bulundu.