İstanbul deprem ile sallandı! 13 Mayıs 2025 AFAD ve Kandilli verileri ile İstanbul deprem büyüklüğü ve konumu
Son dakika haberine göre, İstanbul'da deprem oldu. AFAD, Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Şiddetli sarsıntı, kent genelinde hissedilirken vatandaşlar ''İstanbul'da deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?'' sorularını gündeme taşıdı. İşte, 13 Mayıs 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile İstanbul deprem büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği hakkında bilgiler.
Son dakika: İstanbul deprem ile sallandı. AFAD verilerine göre, bu sabah İstanbul’un Büyükçekmece ilçesi açıklarında deprem meydana geldi. Şiddetli sarsıntıyı hisseden kent sakinleri "İstanbul'da deprem nerede oldu ve kaç büyüklüğünde?" sorularına yanıt aramaya başladı. AFAD’a göre depremin büyüklüğü 3.8, Kandilli Rasathanesi’ne göre ise 4.1 olarak kaydedildi. İşte, 13 Mayıs 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile son dakika İstanbul deprem verileri...
İSTANBUL'DA DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.18'de Marmara Denizi'nde İstanbul Büyükçekmece açıklarında bir deprem meydana geldi.
3.8 büyüklüğündeki deprem, yerin 6.8 kilometre derinliğinde kaydedildi. Şiddetli sarsıntı, kent genelinde hissedildi.
KANDİLLİ DE AÇIKLAMA YAPTI
Kandilli Rasathanesi ise Marmara Denizi merkezli depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor.
Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.