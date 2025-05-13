Son dakika: İstanbul deprem ile sallandı. AFAD verilerine göre, bu sabah İstanbul’un Büyükçekmece ilçesi açıklarında deprem meydana geldi. Şiddetli sarsıntıyı hisseden kent sakinleri "İstanbul'da deprem nerede oldu ve kaç büyüklüğünde?" sorularına yanıt aramaya başladı. AFAD’a göre depremin büyüklüğü 3.8, Kandilli Rasathanesi’ne göre ise 4.1 olarak kaydedildi. İşte, 13 Mayıs 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile son dakika İstanbul deprem verileri...