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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları 14 Mayıs 2025: Altın sert düşüş sonrası dengelendi! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatlarında son durum! Ons, çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? 14 Mayıs 2025 Güncel altın fiyatları

        Canlı altın fiyatları alış satış tablosu 14 Mayıs Çarşamba günü için araştırılıyor. Altın, ABD-Çin arasındaki ticaret geriliminin büyük ölçüde azalması sonucu güvenli limanlara olan talebin düşmesiyle yaşanan sert satışların ardından dengelendi. Anlık verilere göre, saat 17.30 itibarıyla ons altın fiyatı 3.248 TL, Cumhuriyet altını fiyatı 25.773 TL seviyesinde. Peki bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? İşte 14 Mayıs 2025 Güncel 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.05.2025 - 08:03 Güncelleme: 14.05.2025 - 00:19
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        1

        Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu yakından takip ediliyor. ABD ve Çin’in karşılıklı vergi indirimine gitmesiyle küresel ticaret geriliminde tansiyon düştü. Bu gelişme sonrası güvenli liman talebindeki azalma ve riskli varlıklara dönüş, altın fiyatlarında sert satışlara neden oldu. Haftaya hızlı bir düşüşle başlayan altın, yeni denge seviyesini arıyor. Yatırımını bu değerli madenden yana yapmak isteyenler "14 Mayıs Çarşamba bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. İşte, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram ve ons altın fiyatları son durum…

        2

        ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!

        12 Mayıs Pazartesi günü 4 bin TL'nin altını gören gram altın, bugün saat 17.30 itibarıyla 4027 TL'den alıcı buluyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.027,2300

        Satış: 4.027,6790

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.248,9400

        Satış: 3.249,6900

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 6.443,3500

        Satış: 6.585,0900

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 25.773,1500

        Satış: 26.259,5600

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 27.116,00

        Satış: 27.334,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 12.854,66

        Satış: 13.178,67

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 25.790,02

        Satış: 26.276,83

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 27.009,59

        Satış: 27.684,67

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.227,36

        Satış: 3.163,19

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.714,56

        Satış: 3.906,93

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 65.966,00

        Satış: 66.835,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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