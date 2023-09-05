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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Kabine Toplantısı bugün... Gündemde Rusya, ekonomi ve diplomasi trafiği var! Kabine Toplantısı gündeminde neler var?

        Kabine Toplantısı bugün... Gündemde Rusya, ekonomi ve diplomasi trafiği var

        Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı bugün yapılacak. Toplantının ana gündemini Rusya ile ilişkiler ve Tahıl Koridoru oluşturacakken, önümüzdeki günlerde düzenlenecek G20 ve BM Genel Kurulu görüşmeleri de değerlendirilecek. Ekonomide ise enflasyon rakamları ve Orta Vadeli Plan'ın masaya yatırılması bekleniyor...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2023 - 08:45 Güncelleme: 05.09.2023 - 08:46
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        Kabine Toplantısı bugün... Gündemde ekonomi ve diplomasi trafiği
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı bugün yapılacak.

        Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak toplantının saat 15.00'te başlaması bekleniyor.

        Ekonominin 3 yıllık yol haritasının belirleneceği Orta Vadeli Program hazırlıklarında sona gelinirken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in gelinen aşamaya ilişkin sunum yapması bekleniyor. Bu programla birlikte 2024-2026 dönemine ilişkin enflasyon-istihdam ve büyümeye ile birlikte ihracat-cari açık gibi temel makro göstergeler gibi hedefler belirlenmiş olacak.

        ENFLASYON RAKAMLARI MASADA

        TÜİK'in dün açıkladığı enflasyon rakamlarına göre; tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 58.94, bir önceki aya göre ise yüzde 9.09 yükseldi. Böylece yıllık enflasyon 8 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu kapsamda fahiş fiyatlar ve enflasyonla mücadele konularının da Kabine Toplantısı'nda ele alınması bekleniyor. Bu noktada atılabilecek adımlarla ilgili gelişmeler değerlendirilecek.

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        DİPLOMASİ TRAFİĞİ HIZLANIYOR

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya ziyaretiyle başlayan eylül ayındaki diplomatik temasları, G-20 Liderler Zirvesi ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'yla sürdürecek.

        Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi'ne katılmak için 9-10 Eylül'de Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi'ye gidecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Tek Dünya, Tek Aile, Tek Gelecek" temasıyla düzenlenen zirvede, küresel ticaretin geliştirilmesine yönelik adımlarla, terörle mücadelede uluslararası işbirliği ve iklim değişikliği konularında mesaj vermesi bekleniyor.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17-21 Eylül'de ABD'nin New York kentinde düzenlenecek BM 78. Genel Kurulu'na katılacak.

        ABD ziyareti kapsamında BM Genel Kurulu'na hitap edecek Erdoğan'ın genel kuruldaki konuşmasında, başta Rusya-Ukrayna Savaşı, Suriye, Filistin ve KKTC'ye ilişkin son gelişmeler, terörle mücadele, mülteci sorunu, iklim değişikliğiyle mücadele konularına yer vermesi öngörülüyor.

        Erdoğan'ın eylül ayındaki diplomasi trafiği de kabine toplantısında bir diğer önemli gündem başlığı olacak.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından millete sesleniş konuşması yapması bekleniyor.

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