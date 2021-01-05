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İzmir Adliyesi önünde 5 Ocak 2017'de PKK'lı teröristlerin saldırısında gösterdiği kahramanlıkla çok sayıda kişinin hayatını kurtaran şehit polis Fethi Sekin, şehadetinin 4. yılında gurur ve hüzünle anılıyor.

Mustafa Uc'un haberine göre, Kahraman şehit polis Fethi Sekin, bugün şehadetinin dördüncü sene-i devriyesinde Elazığ'ın Baskil ilçesi Doğancık köyündeki kabri başında anıldı. Anma törenine Vali Erkaya Yırık, Elazığ İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, il ve ilçe protokolü, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler, askeri ve emniyet personeli, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Selami Aydın dua etti.

VALİ ERKAYA YIRIK: BU MİLLETİN KAHRAMANLARI BİTMEZ

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, anma programında yaptığı konuşmada, "Bugün şehidimiz Fethi Sekin'i şahadetinin 4. yılında kabri başındayız. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. 5 Ocak 2017'de 1973 yılında Doğancık köyünde başlayan hayatı 44 yaşında gözünü kırpmadan şahadetiyle sonuçlandı. Teröristlerin kana bulamak için girmiş oldukları İzmir Adliyesi'nde roketatar, el bombaları, uzun namlulu silahlarla saldırı yapan teröristlere sadece bir tabancası ile karşılık koydu. O mukavemeti gösterirken ben varım derken, çocuklarının yetim kalacağını hiç düşünmedi bile.

Bu milletin Fethi Sekin'leri bitmez. Bu milletin Ömer Halisdemir'leri bitmez. Nasıl dün Seyid onbaşıları, Yahya Çavuşları, ve nice şehitler bitmediği gibi elbette bitmeyecektir. Fethi Sekin kardeşimiz Elazığımızın azizliğinin, yiğitliğinin sembolüdür. Vatanperverliğinin sembolüdür. Fethi Sekin kardeşimize sadece Elazığımız değil, tüm Türkiyemiz sahip çıkmıştır. Fethi Sekin bu milletin birliğinin ve beraberliğinin sembolüdür.

Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Alevisiyle, Sünnisiyle. Aynı nefesin, aynı canların parçası olduğunun da sembolüdür. Bu milletin kahramanları bitmez. Bu ruh, aynı ruh. İnancımız odur ki Allah yolunda öldürülenlere biz ölü demiyoruz. Onlar Şehittir. Onlar diridir. Mekanı cennet olsun. İnanıyoruz ki Rabbimizin yerdeki ve gökteki orduları hep bizimle beraberdir. Biz bu inançla bu topraklara geldik bu inançla bu topraklarda yaşamaya devam ediyoruz" dedi.

ŞEHİDİN DAYISI: ONURLUYUZ

Anma programında konuşan Zeki Sekin'in dayısı Hikmet Kürüm, "Yeğenimin şehit edilişinin 4. sene-i devriyesi. Şehidimizin babası Mehmet Zeki ağabeyimiz geçirmiş olduğu rahatsızlık nedeniyle hastanede yatmaktadır. Bu vesile ile bugün huzurunuzda yakını olarak ben bulunmaktayım. Zeki ağabeyime dua bekliyorum. Şehidimiz 2017 5 Ocak İzmir Adliyesi önünde lanetlediğimiz terör örgütleri tarafından saldırı yapılmasını önlemiş ve yüzlerce insanın hayatını kurtarmıştır. Bu vesile ile kahramanlığını dünyaya ilan etmiş, canı pahasına kendi çocuklarını geride bırakmıştır. Vatanı, milleti için şehitlik nasip olmuştur kendisine. Biz bu vesile ile kendisi için ne kadar üzüntü duysak da, o kadar da onurluyuz" ifadelerini kullandı.

Daha sonra törene katılanlar Sekin’in mezarına karanfil bıraktı.

BAKAN SOYLU'DAN FETHİ SEKİN PAYLAŞIMI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit polis memuru Fethi Sekin için şehadetinin 4'üncü yılında anma mesajı yayımladı. Bakan Soylu, Twitter'daki hesabından, "Bayraklaşan şehitler vardır. Bu ülke için canını hiçe sayarken, kahramanlığıyla tarihe ve geleceğe not düşen. Fethi Sekin, bu millet için canını feda eden şehidimiz. Sana ve bu millete kasteden hainlerle olan mücadelemiz, sonuna kadar devam edecek" dedi.

— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) January 5, 2021

İZMİR EMNİYETİ FETHİ SEKİN'İ KLİPLE ANDI

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in anısına hazırladığı videoyu sosyal medya hesabında paylaştı. DHA'nın haberine göre, videoda şehit polis memuru Fethi Sekin'nin görev başındayken çekilmiş fotoğrafları, Cem Karaca'nın 'Deniz üstü köpürür' şarkısıyla klip haline getirildi. İl Emniyet Müdürlüğü'nü görüntüleri, 'Vatan uğruna can veren cesur, inançlı, asil şehidim. Seni kelimelere sığdırmam, seni yerlere göklere sığdırmam, senin yerin milletimin kalbi, bu vatanın bağrıdır. Ruhun şad olsun, mekanın cennet olsun. Unutmadık, unutmayacağız" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Görüntülerde konuşan İzmir İl Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın da, "Emniyet teşkilatı, bu ülkeyi yıkmak, bölmek isteyen bütün alçakların nereden gelirse gelsin, bütün alçakların karşısında durmaktadır. Yüzlerce, binlerce Fethi Sekin'ler hala emniyet teşkilatının içinde vardır" ifadelerini kullandı.

İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN ŞEHİTLERİN ANISINA ÖZEL KLİP

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, şehit polis memuru Fethi Sekin ve mübaşir Musa Can'ın ölüm yıl dönümleri anısına klip yayınladı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yayımlanan klip için, "İzmir Adliyesi'ne yönelik hain terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin ile mübaşir Musa Can kardeşlerimizi şahadetlerinin 4. yıl dönümünde sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz. Huzurumuzu, mutluluğumuzu, aldığımız nefesimizi siz şehitlerimize borçluyuz. Bu vatan ve İzmir Adliyesi sizleri unutmadı asla unutmayacak" ifadelerine yer verildi.

DAYISI, KABRİNİ ZİYARET ETTİĞİ ŞEHİT YEĞENİNİ ANLATTI

Sekin'in Elazığ'ın Baskil ilçesi Doğancık köyündeki kabrine ziyarette bulunan dayısı Hikmet Kürüm, şehit yeğeni için dua etti, mezarının bakımını yaptı. AA'nın haberine göre, Hikmet Kürüm, Kürt olan şehit yeğeninin İzmir'de terör örgütü PKK'nın sinsi oyununu boşa çıkardığını anlattı.

'BU ÜLKEYİ KİMSENİN AYRIŞTIRAMAYACAĞINI GÖSTERDİ'

Kürüm, "Şehit yeğenim, gösterdiği kahramanlıkla önce babası ve ailesinin, sonra bizlerin ve tüm Türkiye'nin gurur kaynağı oldu. Milleti için gözünü kırpmadan teröristlerin üzerine yürüdü, şehitlik mertebesine ulaştı. Onun şehadeti bu ülkenin Türk, Kürt, Alevi, Sünni, Laz, Çerkez bir bütün olduğunun en büyük göstergesidir. Bütün dünyaya bu ülkeyi kimsenin bölemeyeceğini ve ayrıştıramayacağını göstermiş oldu" diye konuştu.

ŞEHİT OLMADAN 2 AY ÖNCE ANNESİNİ KAYBETMİŞ

Yeğeninin şehit olmadan 2 ay önce annesini kaybettiğini belirten Kürüm, annesinin de bugün yanı başındaki kabrinde metfun olduğunu söyledi. Annesinin vefatı dolayısıyla geldiği memleketinde yeğenini son kez gördüğünü dile getiren Kürüm, şöyle konuştu:

"Yeğenim ablamın vefatı dolayısıyla taziye evindeyken gece sohbetimizde bana 'Dayı niye İzmir'e gelmiyorsun? 13 yıldır orada görev yapıyorum, her yıl gel, misafirim ol diyorum' demişti. Ben de kendisine 'Bu sene ziyaretine geleceğim' demiştim. 53 gün sonra kendisi şahadet şerbetini içti ve buradan şehidimizi almak için İzmir'e gittim. İzmir halkına o gün şehidimize gösterdiği alakadan dolayı şükranlarımı sunuyorum. Şehidimizi hastaneden aldıktan sonra güzergahtaki o insanlar şehidimize ilgilerini çok güzel ifade etti. Bütün İzmir halkı saygı duruşunda bulundu. Dua edenler, selama duranlar vardı. İyi ki yeğenim İzmir'de görev yapmış ve o insanlara hizmet etmiş."

'EN BÜYÜK HAYALİ KÖYÜNDE BAHÇELİ EV YAPMAKTI'

Şehit yeğeninin en büyük hayalinin köyünde bahçeli bir ev yapmak olduğunu ifade eden Kürüm, "Kabrinden 200 metre aşağıda babasına ait bir mülkiyeti var, bahçe ve küçük bir ev yapıp emekli olduktan sonra oraya yerleşmek istiyordu. Ancak o bahçeli evi yapamadı, onun yerine şu an bulunduğumuz kabri başında en güzel evi, şehitlik evini yaptı, onunla onur ve gurur duyuyoruz. Bugün dünyadan, tüm Türkiye'den insanlar gelip onu şehitlik evinde ziyaret ediyor" dedi.

BABASI, İSMİNİN VERİLDİĞİ HASTANEDE TEDAVİDE

Şehidin babası Mehmet Zeki Sekin'in 17 gün önce evinde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde tedavi gördüğünü anlatan Kürüm, "Her yıl dönümü öncesi gelir, şehit oğlunun kabrini kendi elleriyle temizlerdi, kabri ziyarete gelen misafirlerini karşılardı. Onun için dua ediyoruz, Rabb'imizden şifa diliyoruz ve herkesin de bu konuda duasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.