Kahraman Fethi Sekin duygulandırdı! 0:00 / 0:00

AA

İzmir'de PKK'lı teröristlerin 5 Ocak 2017 yılında adliyeye yönelik saldırısında olası faciayı canı pahasına önleyen polis memuru Fethi Sekin'e ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Öztürk Uçar, arkadaşı Sekin'e yaptığı şakanın görüntüsünü paylaştı. Uçar, gazetecilere, şehit Sekin ile adliye yakınındaki bir kafede çalıştığı dönemde tanıştığını anlattı. Kahraman polisin iyi yürekli ve cesur bir insan olduğunu kaydeden Uçar, onunla zaman içinde abi- kardeş gibi olduklarını, çok iyi anlaştıklarını ifade etti.

Sekin şehit olmadan bir süre önce şaka yapmak amacıyla trafik polislerinin kullandığı adliye önündeki kulübeye kimse yokken gizlice girdiğini anlatan Uçar, "Sekin kulübeye girdiğinde onu korkutmaya çalıştım ancak şakaya gülerek cevap vermişti. Şaka bile olsa onu korkutmayı başaramadım. Biz onu korkutalım derken o bizden bütün korkularımızı aldı. Roketatarlara, el bombalarına, kalleşlere karşı tabancasıyla mücadele etti" ifadelerini kullandı.

Bu arada Uçar'ın cep telefonu ile çektiği görüntüde, Sekin'in kulübeye gelişi, kendisine yapılan şakaya gülerek karşılık vermesi yer alıyor.