DHA

Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı kırsal Bademli Mahallesi'nde, 82 yaşındaki Osman Akın'a ait 2 katlı evde, bu sabah saat 04.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede alt katı depo olarak kullanılan bütün evi sardı. Yangını fark eden komşuların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

DHA'da yer alan habere göre itfaiye ekibi, alevlere su sıkarak, müdahale etti. Yangın, kısa sürede kontrol altına alınıp, söndürüldü. Alevlerin söndürülmesinin ardından içeri giren itfaiyeciler, yalnız yaşayan Osman Akın'ın yanmış cesedi ile karşılaştı.

YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yangının çıkış nedeni araştırılırken, jandarma ekipleri de inceleme yaptı. Akın'ın cansız bedeni, otopsi için Acıpayam Devlet Hastanesi morguna götürüldü.