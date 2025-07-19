Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Son dakika: Kocaeli'de bir kadın tartıştığı eşini tüfekle öldürdü

        Kocaeli'de bir kadın tartıştığı eşini tüfekle öldürdü

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kadın tartışma yaşadığı kocasını pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Zanlı F.O. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 11:34 Güncelleme: 19.07.2025 - 12:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kadın eşini pompalıyla öldürdü!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kocaeli’nin İzmit ilçesinde karısı tarafından tüfekle vurularak öldürülen adamın 3 ay kadar önce kayınbabasının oturduğu binaya taşındığı öğrenildi. Adamın madde bağımlısı olduğu ve eşini sık sık dövdüğü, cinayetin de bu sebeple meydana geldiği iddia edildi.

        Olay, sabah saatlerinde İzmit ilçesi Alikahya Fatih Mahallesi'nde bulunan 3 katlı evin birinci katında meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple F. Okur isimli kadın ile eşi Şükrü Okur (29) arasında tartışmaya başladı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine F. Okur, evde bulunan tüfekle bir çocuk babası eşine ateş etti. Şükrü Okur kanlar içinde yerde kalırken, ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Şükrü Okur'un hayatını kaybettiğini belirledi.

        Şükrü Okur'un cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. F. Okur ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Şükrü Okur'un 2-3 ay kadar önce kayınpederinin binasına taşındığı öğrenildi. Şükrü Okur'un madde bağımlısı olduğu ve karısını sürekli dövdüğü, cinayetin de bu sebeple meydana geldiği iddia edildi.

        Olayla ilgili inceleme sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ağladığı için bebeğini gezdirmeye çıkarmış
        Ağladığı için bebeğini gezdirmeye çıkarmış
        Reyhan öğretmenin şüpheli ölümü!
        Reyhan öğretmenin şüpheli ölümü!
        Kerem Aktürkoğlu iddiası!
        Kerem Aktürkoğlu iddiası!
        YKS sonuçları açıklandı
        YKS sonuçları açıklandı
        Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası!
        Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası!
        Neden yandık
        Neden yandık
        Hava sıcaklıkları nedeniyle yangın uyarısı
        Hava sıcaklıkları nedeniyle yangın uyarısı
        Ankara'yı sel vurdu! Bir evin duvarı yıkıldı
        Ankara'yı sel vurdu! Bir evin duvarı yıkıldı
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        "Topuk kanı çocuklarımın hayatını kurtardı"
        "Topuk kanı çocuklarımın hayatını kurtardı"
        Marcus Aurelius hasreti sona erdi
        Marcus Aurelius hasreti sona erdi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Sağanak yağmur ve sıcak hava etkili olacak
        Sağanak yağmur ve sıcak hava etkili olacak
        Günün bu saatleri çok kritik olabilir!
        Günün bu saatleri çok kritik olabilir!
        "Çok yiyorsun" demek boşanma sebebi
        "Çok yiyorsun" demek boşanma sebebi
        "ABD'yi dünyanın kripto başkenti yaptık"
        "ABD'yi dünyanın kripto başkenti yaptık"
        Futbolun kalbi HT Spor'da atıyor!
        Futbolun kalbi HT Spor'da atıyor!
        Bu nesneler tuvaletten bile daha kirli olabilir!
        Bu nesneler tuvaletten bile daha kirli olabilir!
        Galatasaray'dan Ederson için teklif!
        Galatasaray'dan Ederson için teklif!
        Dev şirketin CEO’su eşini aldatırken yakalandı!
        Dev şirketin CEO’su eşini aldatırken yakalandı!