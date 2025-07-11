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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Leman dergisi yazı işleri müdürü Aslan Özdemir gözaltına alındı | Son dakika haberleri

        Leman dergisi yazı işleri müdürü Aslan Özdemir gözaltına alındı

        Leman dergisi soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan yazı işleri müdürü Aslan Özdemir, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 15:36 Güncelleme: 11.07.2025 - 15:36
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        Leman soruşturmasında 1 gözaltı daha
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        Leman dergisi yazı işleri müdürü Aslan Özdemir, Fransa'dan Türkiye'ye gelerek, havalimanında gözaltına alındı.

        Leman dergisinin 26 Haziran 2025 tarihli sayısında yer alan karikatür ile ilgili dini değerlerin alenen aşağılandığı gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan müessese müdürü Ali Yavuz, grafiker Cebrail Okcu, karikatür sahibi Doğan Pehlevan ve yazı işleri müdürü Zafer Aknar çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

        Yapılan operasyonlar sonucunda yurt dışında olduğu belirlenen yazı işleri müdürü Aslan Özdemir, Türk Hava Yolları'nın Marsilya'dan gelen tarifeli uçağından indiği sırada İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

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