Memişoğlu: Birincil yaralanma olmamıştır
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: İstanbul'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle birincil yaralanma olmamıştır. Düşme, atlama veya panik nedeniyle ikincil yaralanmalar meydana gelmiştir.
Giriş: 24.04.2025 - 00:26 Güncelleme: 24.04.2025 - 00:28
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: Yaptığımız ilk değerlendirmelere göre, ikincil hadiseler sonucu; İstanbul’da 173, Tekirdağ’da 24, Sakarya’da 24, Bursa'da 13, Yalova’da 2 olmak üzere 236 vatandaşımız yaralanmıştır. Şu ana kadar 221 yaralımız tedavileri tamamlanarak taburcu edilmiştir. Durumları iyi olan 15 yaralımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir.
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