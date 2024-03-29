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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den açıklama! Karadeniz yer yer sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'da çığ tehlikesi uyarısı

        Son dakika: Meteoroloji'den açıklama! Karadeniz yer yer sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'da çığ tehlikesi uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava tahminlerine göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz'in yer yer gök gürültü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güney Ege ve Batı Akdeniz'de toz taşınımı uyarısı verilirken, Doğu Anadolu'da çığ tehlikesi uyarısı sürüyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.03.2024 - 07:18 Güncelleme: 29.03.2024 - 07:33
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        Karadeniz'de sağanak, toz taşınımı ve çığ tehlikesi uyarısı
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı ile Antalya, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Güneybatı kesimlerde yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        İstanbul

        Güneşli 23°

        Ankara

        Güneşli 22°

        İzmir

        Güneşli 25°

        Antalya

        Parçalı bulutlu 27°

        Trabzon

        Yağmurlu 18°

        Bursa

        Güneşli 24°

        Adana

        Parçalı bulutlu 27°

        Diyarbakır

        Parçalı bulutlu 21°

        Gaziantep

        Parçalı bulutlu 20°

        Ağrı

        Parçalı bulutlu 13°
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        Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney, güney kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        TOZ TAŞINIMI UYARISI

        Güney Ege ve Batı Akdeniz'de yer yer toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

        Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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