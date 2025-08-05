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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji uyardı! Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar var! - 5 Ağustos Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji uyardı! Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar var!

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Ege'nin doğusu, Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kıyı kesimleri gök gürültülü sağanak yağmurlu diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek. Marmara'da poyraz etkili olmayı sürdürürken, hava sıcaklıkları iç bölgelerde 2 ila 4 derece artacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2025 - 07:07 Güncelleme: 05.08.2025 - 07:07
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        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar var!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz’in parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bolu ve Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara’da kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

        İstanbul

        Güneşli 32°

        Ankara

        Güneşli 36°

        İzmir

        Güneşli 35°

        Antalya

        Güneşli 34°

        Trabzon

        Yağmurlu 29°

        Bursa

        Güneşli 31°

        Adana

        Kısmen Güneşli 34°

        Diyarbakır

        Güneşli 41°

        Gaziantep

        Güneşli 38°

        Ağrı

        Güneşli 37°

        Hava sıcaklıklarının İç Anadolu'da 2-4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın yurdun kuzey ve iç kesimlerinde kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’da kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

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        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        MARMARA

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

        BALIKESİR °C, 35°C

        Parçalı ve az bulutlu

        EDİRNE °C, 36°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İSTANBUL °C, 31°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KIRKLARELİ °C, 33°C

        Parçalı ve az bulutlu

        EGE

        Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        A.KARAHİSAR °C, 34°C

        Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DENİZLİ °C, 39°C

        Parçalı bulutlu

        İZMİR °C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

        MANİSA °C, 38°C

        Parçalı ve az bulutlu

        AKDENİZ

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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        ADANA °C, 36°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        ANTALYA °C, 32°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        HATAY °C, 31°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        ISPARTA °C, 36°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İÇ ANADOLU

        Az bulutlu, güney ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 35°C

        Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

        ÇANKIRI °C, 37°C

        Parçalı bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 35°C

        Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        KONYA °C, 35°C

        Parçalı bulutlu, zamanla kuzey ve batı kesimleri çok bulutlu

        BATI KARADENİZ

        Az bulutlu, güney ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 33°C

        Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DÜZCE °C, 33°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        SİNOP °C, 34°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        ZONGULDAK °C, 28°C

        Parçalı bulutlu

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        AMASYA °C, 34°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu

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        ARTVİN °C, 29°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SAMSUN °C, 31°C

        Parçalı, doğu kesimleri çok bulutlu

        TRABZON °C, 28°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DOĞU ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ERZURUM °C, 35°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KARS °C, 35°C

        Parçalı ve az bulutlu

        MALATYA °C, 40°C

        Az bulutlu

        VAN °C, 31°C

        Parçalı ve az bulutlu

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        DİYARBAKIR 22°C, 42°C

        Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP °C, 40°C

        Az bulutlu ve açık

        MARDİN °C, 36°C

        Az bulutlu ve açık

        SİİRT °C, 41°C

        Az bulutlu ve açık

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