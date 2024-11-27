Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 'Hevi' kod adını kullanan Sadiye Muhammed Ahmed, PKK'ya 2001 yılında katıldı.

DHA'daki habere göre Suriye'deki çeşitli bölgeler ile Irak'ta Kandil, Kerkük, Mahmur ve Sincar bölgelerinde faaliyet gösteren terörist, bir dönem sahte kimlik kullanarak PKK/KCK'nın Mahmur kampı dış ilişkiler sorumluluğunu yürüttü.

PKK/KCK adına Mahmur ile Sincar arasındaki ilişkiyi koordine eden terörist Ahmed, son olarak PKK/KCK'nın sözde Sincar istihbarat sorumlusu olarak faaliyet yürütüyordu.