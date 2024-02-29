Son zamanlarda indirim haberleriyle gündeme gelen akaryakıt fiyatlarındaki son durum araştırılıyor. Bu konuda araç sahiplerinin yüzünü güldürecek bir gelişme daha yaşandı. Motorine bu gece yarısından itibaren bir indirim daha geldi. Peki, güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte, 1 Mart 2024 benzin ve motorin litre satış fiyatı...