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Haberler Enerji Elektrik Son dakika: Müdüre Isparta faturası
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AEDAŞ Genel Müdürü, Isparta İl Müdürü ve Sistem İşletme Direktörü görevden alındı

Son dakika haberine göre Isparta'da geçtiğimiz ay yaşanan elektrik kesintileriyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Buna göre Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ'de (AEDAŞ), genel müdür, sistem işletme direktörü ve Isparta il müdürünün görevden alındığı bildirildi

Son dakika: Müdüre Isparta faturası
Müdüre Isparta faturası
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HABERTURK.COM

Isparta’da geçtiğimiz ay yaşanan yoğun kar yağışında birçok mahallede elektrik kesintileri yaşandı.

İki günü aşkın devam eden kesintiler sosyal medyada gündem oldu. Sahada 600'e yakın personel ve 200'ü aşkın iş makinesinin müdahalesiyle, meydana gelen arıza giderilirken bugün önemli bir gelişme yaşandı.

Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ'den (AEDAŞ) yapılan açıklamada, Isparta'da 620 saha personeli, 253 araç ve iş makinesi, 52 jeneratör ile bölgenin her noktasının enerjilendirilmesi için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Şirketin genel müdürü, sistem işletme direktörü ve Isparta il müdürünün bugün itibarıyla görevden alındığının aktarıldığı açıklamada ise şunlar kaydedildi:

"Kar ve buz yükünün enerji nakil hatlarında yarattığı hasarın bir an önce giderilmesi, kentin enerji altyapısının güçlendirilmesi şirket olarak en büyük önceliğimiz. İklim koşullarının zorlayıcı etkisini de göz önünde bulundurarak bölgeye yönelik yatırımlarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Isparta'da benzer bir sürecin bir daha yaşanmaması için tüm enerjimiz ile çalışmaya ve yatırımlarımızı artırarak güçlendirmeye devam edeceğiz."

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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