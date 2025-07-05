Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, hakkında yürütülen "rüşvet" soruşturması kapsamında tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İBB'ye yönelik yürüttüğü 'yolsuzluk' soruşturmasında kapsamında 'suç örgütü kurmak' ve 'yönetmek', 'rüşvet vermek' suçlarından tutukluyken etkin pişmanlıktan faydalanan Aziz İhsan Aktaş'a ait firmalarda çalışan tanıklar ve soruşturma kapsamında tutuklu bulunan şüphelilerin beyanları doğrultusunda Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın Seyhan Belediye Başkanlığı döneminde iş yapan şirket yöneticilerinden haksız maddi menfaat talebinde bulunduğu ve kişileri dönemin Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger'e ödeme yapmaları için yönlendirdiği iddiaları üzerine Zeydan Karalar ve Özcan Zenger gözaltına alındı.

Soruşturmanın devamında ise Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin, belediyeye iş yapan şirket yöneticilerinden haksız maddi menfaat talebinde bulunduğu ve kişileri Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan'a yönlendirdiği ve Kayhan'a farklı tarihlerde para verildiğine ilişkin iddialar nedeniyle Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Kayhan gözaltına alındı.

REKLAM 15 ŞÜPHELİYE GÖZALTI KARARI Gözaltına alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger ve Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan'ın İstanbul'a getirildiği öğrenildi. Öte yandan rüşvet almak ve suç örgütüne üye olmak suçlarından tutuklu bulunan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın suçtan elde ettiği kazançlarla aldığı araç ve Taşınmazları üzerine aldığı 4 şüpheli de 'suçtan elde edilen geliri aklama' suçundan gözaltına alındı. AKGÜN'ÜN VEKİLİ DE GÖZALTINDA Ayrıca eski Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün inşaat firmalarından ruhsat ve iskan izinleri karşılığı projelerden taşınmaz talep ettiği, bazı iş sahiplerini taşınmaz vermeye zorladığı ve elde edilen taşınmazları yakınlarının üzerine yaptığı iddiaları üzerine Akgün'ün yerine vekalet eden Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin'in de aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı. 13 KİŞİ GÖZALTINDA Gözaltı kararı verilen 15 kişiden 13'ünün gözaltına alındığı,11'inin İstanbul'a getirildiği öğrenildi.

KARALAR'DAN AÇIKLAMA Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada, "Ben bugün Gebze'de ablamın yanındayım. İstanbul'daki bir soruşturma nedeniyle beni almaya geldiler. Tüm dünya bilir ki, benim parayla, pulla, rüşvet ile işim yok. ama bu bir süreç, bunlarla mücadele edeceğiz. Gönlünüz rahat olsun, Allah büyüktür" ifadelerini kullandı. SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İBB'ye yönelik yürüttüğü 'yolsuzluk' soruşturmasında Gebze'de gözaltına alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, İstanbul'a getirildi. Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Karalar, emniyete götürüldü. MUHİTTİN BÖCEK TUTUKLANDI Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'rüşvet' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile eski gelini Zeynep Kerimoğlu'nun Antalya Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu tamamlandı. Başkan Böcek, ekip aracında adliyeye sevk edildi. Böcek'in içinde bulunduğu araç, Antalya Adliyesi'ne geldi. Muhittin Böcek, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

BÖCEK’İN ESKİ GELİNİNE YURTDIŞI ÇIKIŞ YASAĞI Zeynep Kerimoğlu, savcılıktaki ifadesinin ardından 'adli kontrol' talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Kerimoğlu'nun yurtdışı çıkış yasağı konularak serbest bırakılmasına karar verdi. BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2025/60355 numaralı soruşturma kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek ve eski gelini Zeynep Kerimoğlu hakkında rüşvet suçu kapsamında işlem başlatıldığı öğrenildi. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, söz konusu üç şüpheliye ilişkin iki ayrı eylem nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında arama, el koyma ve gözaltı işlemleri gerçekleştirildiği bildirildi. Şüphelilerden Mustafa Gökhan Böcek’in yurt dışında firari olduğu bilgisi paylaşılırken, yürütülen adli işlemlerin rüşvet suçu kapsamında sürdüğü vurgulandı. BAŞSAVCILIK AÇIKLAMASI İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; Cumhuriyet Başsavcılığı 2024/228233 soruşturma sayılı dosyasında; etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediklerini belirten bazı şüphelilerin alınan beyanları ve sunmuş oldukları evrakların incelenmesi neticesinde; İBB ve iştiraklerinden alınan ihaleler kapsamında Fatih KELEŞ tarafından yapılan baskı ve zorlamalar neticesinde Fatih Keleş' in belirlediği kişilere para vermek zorunda kaldıkları iddialar hakkında yapılan tespitler sonucunda parayı teslim aldıkları tespit edilen Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin ve şoförünün adreslerinde arama, el koyma işlemleri yapılmasına ve irtikap suçundan gözaltına alınmalarına,

Operasyon öncesi örgütün üst düzey yöneticileriyle yapılan toplantılarda, operasyon sonrası ise cezaevi görüşlerinde şüphelileri kontrol ve baskı altında tutarak örgütsel çözülmeyi engellemeye yönelik faaliyette bulunduğu tespit edilen avukat Onur Büyükhatipoğlu'nun adresinde arama, el koyma işlemleri yapılmasına ve suç örgütüne üye olmak suçundan gözaltına alınmasına, 2024/236201 soruşturma sayılı dosyasında; Suç örgütü kurmak ve yönetmek, rüşvet vermek suçlarından tutukluyken pişmanlık gösterip ayrıntılı beyanda bulunması üzerine serbest bırakılan Aziz İhsan Aktaş'a ait firmalarda çalışan tanıklar ve soruşturma kapsamında tutuklu bazı şüphelilerin alınan beyanları ve sunmuş oldukları evrakların incelenmesi neticesinde; Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın Seyhan Belediye Başkanlığı döneminde belediyeye iş yapan şirket yöneticilerinden haksız maddi menfaat talebinde bulunduğuna ve kişileri dönemin Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger' e yönlendirmesi üzerine Özcan Zenger' e farklı tarihlerde para verildiğine ilişkin iddialar bakımından yapılan tespitler neticesinde Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Özcan Zenger'in adreslerinde arama, el koyma işlemleri yapılmasına ve irtikap suçundan gözaltına alınmalarına,