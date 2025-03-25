Özel'den İmamoğlu'na ziyaret CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçen hafta "yolsuzluk" soruşturması kapsamında gözaltına alınıp tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla görüşmek üzere Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na geldi. Özel'e, uzun bir araç konvoyu da eşlik etti.

Habertürk Giriş: 25.03.2025 - 09:47 Güncelleme: 25.03.2025 - 10:32 facebook

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