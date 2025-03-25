Özel'den İmamoğlu'na ziyaret
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçen hafta "yolsuzluk" soruşturması kapsamında gözaltına alınıp tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla görüşmek üzere Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na geldi. Özel'e, uzun bir araç konvoyu da eşlik etti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçen hafta "yolsuzluk" ve "terör" soruşturması kapsamında gözaltına alınıp; pazar günü "yolsuzluk" soruşturması iddiasıyla tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edilmişti.
Sabah saatlerinde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel beraberindeki partili bir heyetle, saat: 09.30 sıralarında İmamoğlu'nu ziyaret etmek için cezaevine geldi. İmamoğlu ile Özel'in görüşmesi devam ediyor.