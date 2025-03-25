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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ekrem İmamoğlu son dakika haberi: Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'na Silivri'de ziyaret | Son dakika haberleri

        Özel'den İmamoğlu'na ziyaret

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçen hafta "yolsuzluk" soruşturması kapsamında gözaltına alınıp tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla görüşmek üzere Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na geldi. Özel'e, uzun bir araç konvoyu da eşlik etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2025 - 09:47 Güncelleme: 25.03.2025 - 10:32
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        Özel'den İmamoğlu'na ziyaret
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçen hafta "yolsuzluk" ve "terör" soruşturması kapsamında gözaltına alınıp; pazar günü "yolsuzluk" soruşturması iddiasıyla tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edilmişti.

        Sabah saatlerinde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel beraberindeki partili bir heyetle, saat: 09.30 sıralarında İmamoğlu'nu ziyaret etmek için cezaevine geldi. İmamoğlu ile Özel'in görüşmesi devam ediyor.

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