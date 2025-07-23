CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu ve bazı tutukluları Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Özel, İmamoğlu'nun yanı sıra tutuklanarak Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Zeydan Karalar, Rıza Akpolat ve Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu pek çok kişiyi ziyaret ettiğini söyledi.

Özel, Zeydan Karalar'ın dosyasının derhal ayrılarak, Adana'ya gönderilmesi gerektiğini ifade etti.

İzmir'deki operasyonların ardından 10 günde iddianame yazıldığını dile getiren Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada ise henüz iddianamenin hazırlanmamasını eleştirdi.

Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılmamasının gerekçeleri arasında "kaçma şüphesi" olduğunun belirtilmesini de eleştiren Özel, yargılamaların bir an önce tutuksuz yapılması ve TRT'den canlı yayınlanmasını istediklerini bildirdi.

Özel, kendisine yönelik tehditleri de duyduğunu belirtti.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" KOMİSYONU

Bir gazetecinin "Terörsüz Türkiye" kapsamında TBMM'de kurulacak komisyona ilişkin sorusu üzerine Özel, "Bütün herkesin tutuksuz yargılanması esas. Bu çok önemli ama komisyona girmeye böyle bir ön şart koştuğumuzu kimse söyleyemez, hele hele sadece Ekrem Bey üzerinden. Çünkü Ekrem Bey'in de bizim de Cumhuriyet Halk Partisinin de bu sorunun çözümüne nereden baktığı belli. Ancak şunu ben söylüyorum. Bu komisyon fikri bize ait. Bu komisyon, Türkiye'deki Kürt sorununu demokratikleşme çerçevesinde, bir bütün olarak ele alıp çözmelidir." dedi.

Özel, terör soruşturması kapsamında tutuklanan ve Şişli Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Resul Emrah Şahan'ın DEM Parti kökenli kişiyi belediye meclis üyesi yapmak ve "Kent Uzlaşısı" ile suçlanırken, 200 PKK mensubunun salıverilmesinin vicdana ve akla aykırı olduğunu ifade etti.

REKLAM

ALMANYA ZİYARETİ

Geçen aylardaki Almanya ziyareti, Eurofighter'lar ve savunma sanayii fuarları hakkında yöneltilen soru üzerine Özel, "Vakit olsa, imkan olsa fuarı da gezmek istiyorum. Türkiye’nin savunma sanayii meselesinde de çok ciddi çalışmalarımız var." ifadelerini kullandı.