Pençe-Kilit bölgesinde 5 asker şehit oldu! Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu yaralanan 5 asker şehit oldu. Bölgede operasyonlar devam ederken, acı haber şehitlerin ailelerine verildi...

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş, Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer, Piyade Uzman Çavuş Özkan Lale, Piyade Uzman Onbaşı Uğur Özdemir ve Piyade Sözleşmeli Er Mahmut Üçdağ şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, teröristlerin açtığı taciz ateşinde 5 asker şehit oldu.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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Bölgede operasyonlar devam ediyor.

ŞEHİT BABASININ YANINA DEFNEDİLECEK Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş'ın (27) şehadet haberi Ankara'nın Bala ilçesinde oturan akrabalarına verildi. Şehit Teğmen Altınbaş'ın görevi başında kalp krizi sonucu şehit olan babası polis memuru Kadir Altınbaş'ın Ankara'nın Bala ilçesindeki naaşının yanına defnedileceği belirtildi. Şehit Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş'ın acı haberi, Ankara'nın Bala ilçesinde oturan akrabalarına yetkililer tarafından verildi. Acı haberi alan ailenin evi ile çevreye Türk bayrakları asıldı. Acı haberi alan komşu ve yakınları aileye taziye ziyaretlerinde bulundu. "ŞEHİT POLİS MEMURU BABANIN YANINA DEFNEDİLECEK" Şehidin babasının amcasının oğlu Adem Altınbaş, "Bugün aldık şehit haberini. Yetkili merciler cenazenin defini işlemlerini ayarlıyor. Şehidin annesi Elazığ'da ikamet ediyor. İki kardeşler, bir abisi var. Babası Kadir Altınbaş da polis memuruyken görevi başında kalp krizinden vefat etti. Bala Şentepe Mezarlığına defin olacak. Atanalı 1,5 yıl olmuştu. Kendisi bekardı. Vatan sağ olsun, Allah rahmet eylesin şehidimize" dedi. REKLAM

6 AYLIK BEBEĞİ VARDI Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde taciz ateşi sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer’in baba ocağına acı haber verildi. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu Zonguldaklı asker Mustafa Sezer şehit düştü. 2016 yılında göreve başlayan evli ve 6 aylık erkek çocuğu bulunan 27 yaşındaki Uzman Çavuş Mustafa Sezer’in Kozlu ilçesinde yaşayan ailesine acı haber verildi. İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, Kozlu Kaymakamı Hüseyin Ece ve protokol üyeleri şehidin annesi Yasemin Sezer ile babası Mehmet Emin Sezer’e acı haberi verdi. Eşi Aleyna Sezer ise eşinin şehit haberiyle yıkıldı. Şehidin evine ve babasına ait eve itfaiye ekipleri tarafından Türk Bayrakları asıldı. REKLAM Şehidin naaşının yapılacak törenle memleketi Zonguldak’ta toprağa verilmesi bekleniyor.

BABASI ŞEHİT HABERİNİ İŞ YERİNDE ALDI Piyade Sözleşmeli Er Mahmut Üçdağ'ın şehadet haberi babası Mustafa Üçdağ'a Manisa'da çalıştığı iş yerinde verildi. Kuzey'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde sürdürülen Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman Operasyonu'nda, bölücü terör örgütü mensuplarının açtığı taciz ateşi sonucu ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Mahmut Üçdağ, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Diyarbakır'ın Hani ilçesi nüfusuna kayıtlı Üçdağ'ın şehadet haberi babası Mustafa Üçdağ'a, çalıştığı Manisa'daki iş yerinde Alaşehir Kaymakamlığına vekalet eden Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan tarafından verildi. Baba Mustafa Üçdağ ve ailesi, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan uçakla Diyarbakır'a götürüldü. REKLAM HANİ İLÇESİNDE TOPRAĞA VERİLECEK Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mahmut Üçdağ'ın cenazesi yarın Diyarbakır´ın Hani ilçesinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek. Hani Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Pençe-Kilit Operasyon Bölgesinde yapılan taciz atışı sonucu Hani ilçemiz Çardaklı Mahallesi Havdiyan Mezrası nüfusuna kayıtlı Piyade Sözleşmeli Er Mahmut Üçdağ şehit olmuştur. Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet; ailesi ve sevenlerine sabır diliyoruz" denildi.

ANNE VE BABANIN ŞEHİT ACISI Hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Uğur Özdemir'in (29) Gaziantep'teki ailesine şehadet haberi ulaştı. Şehitkamil ilçesi Gaziler Mahallesinde yaşayan baba Bayram ve anne Fatma Özdemir'e oğullarının şehadet haberi yetkililerce verildi. Ailenin yaşadığı binaya Türk bayrağı asıldı. Özdemir'in bekar olduğunu öğrenildi.