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        Haberler Gündem Millî Savunma Bakanlığı: 2 asker şehit oldu - Son Dakika Haberleri

        Son dakika haberi MSB: 2 asker şehit oldu

        Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu 2 askerin şehit olduğunu, 3 askerin yaralandığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 19:45
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        MSB: 2 asker şehit oldu
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        Bakanlıktan yapılan açıklamada, taciz ateşinde, Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş ve Uzman Çavuş Kemal Özek'in şehit düştüğü, 3 askerin yaralandığı belirtildi.

        Yaralanan askerlerin derhal hastaneye sevk edildiği aktarılan açıklamada, bölgedeki operasyonların devam ettiği kaydedildi.

        Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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