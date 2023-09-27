Tanık olarak dinlenen Pınar Damar'ın ablasının eşi Serdar Taşdemir, "Biz Pınar'ı kayıp olarak biliyorken sanık ile birlikte Pınar'ı aradık. Sanıkla Pınar'ı yaklaşık 1 saat aradık. Daha sonra o Pınar'ın gidebileceği kafelere bakmak için yanımdan ayrıldı. Bu süre zarfında dikkatimi çeken tek şey sanığın çok fazla sigara içmesi oldu" dedi.

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Damar ile çocukluk arkadaşı olduğunu söyleyen tanık Ebru Ayar, "Metin'i birkaç kez gördüm. Pınar'ın Metin ile akrabalık ilişkisi, abi, baba gibi görmesi dışında bir ilişkisi yoktu. Metin ile Nurgül'ün nikâhları yoktu. Çocukları da olmuyordu. Pınar onlara çok destek veriyordu. Hatta Pınar, 'Tedavi olun. Çocuğunuz olursa senin de garantin olur. Sana da nikah yapar' şeklinde Nurgül ile konuşuyordu" diye konuştu.