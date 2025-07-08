İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma 2022 yılında gelen bir e-posta ihbarı ile başladı. Şüpheli işlemlerle ilişkilendirilen şahıs ve şirketlerin, mali ve bankacılık profilleriyle örtüşmeyen yüksek hacimli finansal hareketlerde bulunduğu belirlendi.

2022 yılı sonrasında iki yıllık bir zamanı kapsayan sürede 21 firmaya ait 312 pos cihazı üzerinden toplamda 47,5 milyar TL'yi aşan işlem hacmine ulaşıldığı tespit edildi. Bu işlemlerle çetenin büyük miktarda komisyon geliri elde edildiği belirlendi. Gelirlerin soruşturmada adı geçen şüpheliler ve şirketler tarafından çeşitli yöntemlerle aklandığı belirlendi.

85 ŞÜPHELİ İÇİN GÖZALTI KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma”, “Tefecilik”, “Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'na muhalefet”, “Mal varlığı Değerlerini Aklama” ve “Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunu'na muhalefet” suçlarından aralarında bankacıların da olduğu 85 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

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Gözaltı kararı doğrultusunda dün sabah saatlerinde 6 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda şüphelilere ait dijital materyallere, çok sayıda lüks saat, takı, ziynet eşyası ve benzeri değerli varlığına el konuldu. Ayrıca, suçtan kaynaklandığı değerlendirilen malvarlığı değerlerine yönelik olarak 10 ayrı şirketteki ortaklık payına, toplam 47 araca, 84 adet taşınmaza el konuldu.