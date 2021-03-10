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Myanmar'da darbe karşıtı protestolar: Rahibe polislere 'Çocukları vurmayın, beni vurun' diye yalvardı

Ordunun 1 Şubat'ta yönetimi ele geçirdiği Myanmar'da Myitkyina kentindeki darbe karşıtı protestolar sırasında, bir Katolik rahibe önünde diz çöktüğü polislere "Çocukları vurmayın, beni vurun" diye yalvardı.

SON DAKİKA: Rahibe polislere 'Çocukları vurmayın, beni vurun' diye yalvardı - Haberler
BBC TÜRKÇE
- AFP

Ordunun 1 Şubat'ta yönetimi darbeyle ele geçirdiği Myanmar'ın Myitkyina kentindeki darbe karşıtı protestolar sırasında, bir Katolik rahibe önünde diz çöktüğü polislere "Çocukları vurmayın, beni vurun" diye yalvardı.

Ann Rose Nu Tawng adlı 45 yaşındaki rahibenin, sosyal medyada viral olan fotoğrafı, darbe karşıtı eylemlerin sembollerinden birisi haline gelmiş durumda.

Myanmar'da darbe rejimi, demokrasiye dönülmesi ve tutuklu fiili lider Aung San Suu Kyi'nin görevine iadesi talebiyle yapılan protestoları durdurmak için eylemcilere karşı tavrını her geçen gün sertleştiriyor.

Göstericilere karşı, biber gazı TOMA'ların yanı sıra plastik ve gerçek mermiler de kullanılıyor.

Darbe karşıtı gösterilere katılan onlarca kişi, güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu öldürüldü. Binlerce kişi ise gözaltına alındı ve tutuklandı.

https://twitter.com/bbcturkce/status/1363883749423906819

RAHİBE POLİSE YALVARDIĞI SIRADA GÖSTERİCİLER VURULDU

Kaçin eyaletinin idari merkezi Myitkyina kentinde Pazartesi günü göstericiler baretler ve evlerinde yaptıkları kalkanlarla sokaklara döküldü.

Polisin göstericilere müdahaleye hazırlandığı sırada Ann Rose Nu Twang, bir grup polis memurunun önünde diz çökerek "Size yalvarıyorum. Çocukları vurmayın, onların yerine beni vurun" dedi.

Ancak kısa bir süre sonra polisin rahibenin arkasındaki kalabalığa ateş açtığı görüldü.

Yerel bir kurtarma ekibi AFP haber ajansına iki kişinin öldüğünü söyledi. Bu kişilerin plastik mermiler nedeniyle mi yoksa gerçek mermilerin isabet etmesi sonucu hayatlarını kaybettiği bilinmiyor.

Rahibe Ann Rose, "Polis çocukları kovalıyordu. Çocuklar paniğe kapılıp kaçışmaya başladı. Onlar için kaygılanıyordum. Bu yüzden polislerin önünde diz çöktüm" dedi.

Rahibe polislerin önünde diz çökmüş haldeyken göstericilerden biri yaşamını yitirdi. Rahibe Ann Rose, "Bunun ben onlara yalvarırken yaşanması çok üzücü" diye konuştu.

Ann Rose, 28 Şubat'taki protestolar sırasında da polislerin karşısına çıkmıştı.

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